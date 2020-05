Von der Planung bis zur Umsetzung: Häuslebauer sind mit der Unterstützung durch erfahrene Experten gut beraten. (BIANCA KLÄNER)

Häufig finden Bauherren ihren persönlichen Planer über Empfehlungen zufriedener Eigenheimbesitzer aus ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis. Für die Auswahl eines Architekten sollte man sich auf jeden Fall ausreichend Zeit nehmen, da man mit dem Profi längere Zeit eng zusammenarbeiten wird.

Der Fachmann kennt sich mit den zahlreichen Herausforderungen des modernen Bauens aus, etwa mit den Klimaschutzanforderungen, die die aktuell gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) an Wohngebäude stellt. Außerdem hat er stets die neuesten Entwicklungen im Wohnbaubereich im Blick. Ein Beispiel sind extreme Wetterereignisse, die von vielen Experten als Folge des Klimawandels gesehen werden: Ihnen müssen Häuser standhalten können. Des Weiteren rechnen viele damit, dass nach den Temperaturen der vergangenen Jahre heiße Sommer in Zukunft häufiger vorkommen werden. Damit wird Hitzeschutz zu einem Faktor, der Bauherren zunehmend wichtig ist und auf den Architekten daher eingehen sollten.

Laut der Bausparkasse Schwäbisch Hall lässt sich für Sommermonate mit Extremtemperaturen durch die Begrenzung von Fensterflächen oder die Schaffung von Beschattungsmöglichkeiten vorsorgen. Auch die Einplanung von Lüftungsanlagen sorgt für angenehme Luftzirkulation und Kühlung. Ein Architekt weiß außerdem, dass alle massiven Bauteile wie Beton, Mauerwerk oder Holz wie ein Wärmepuffer wirken, während sich die bei zahlreichen Hausbesitzern beliebten Stahl- und Glaselemente an der Fassade generell stark erhitzen können. Helle Außenwände oder eine Fassadenbegrünung tragen während eines sogenannten Supersommers zu angenehmeren Temperaturen im Inneren bei.

Auch kann der Bauprofi auf Wunsch für seinen Auftraggeber eine monolithische Bauweise mit einem einschaligen Mauerwerk aus Beton, Kalksandstein oder gebranntem Tonstein umsetzen. Diese erfüllt hohe Anforderungen an die Energieeffizienz und sorgt auch bei heißen Temperaturen für ein angenehmes Raumklima.

Neben der Planung übernehmen viele Architekten zudem die Baubegleitung – eine Leistung, die auch etliche Bauingenieure bieten. Dabei wird der Fortschritt der Arbeiten überwacht und dokumentiert, den die einzelnen Gewerke leisten. Dass etwaige Fehler frühzeitig festgestellt werden, ist für die Häuslebauer von großer Bedeutung. Im Dezember hat eine Studie des Bauherren-Schutzbundes (BSB) beleuchtet, welche späteren Bauschadenskosten durch eine frühe Kontrolle hätten vermieden werden können.

Stellt der Baubegleiter etwa beizeiten falsche Verbindungen in der Dachkonstruktion fest, so kostet die umgehende Beseitigung rund 6000 Euro, während nachträgliche Arbeiten aufgrund daraus entstandener Folgeschäden laut BSB bis zu 40 000 Euro kosten können. Fehlt etwa die Abdichtung im Schwellenbereich bodentiefer Fenster, so schlägt das Beheben noch während des Baus mit circa 1400 Euro zu Buche. Bleibt der Fehler jedoch unbemerkt, sind später nach Berechnungen des BSB Schadenskosten von bis zu 22 000 Euro möglich. Zu den weiteren typischen Fehlern, die ein Baubegleiter rechtzeitig feststellen kann, gehören etwa die Verwendung feuchter Mineralwolle und das Vergessen einer Dampfbremse durch das zuständige Gewerk.

Stabil und sicher soll das Eigenheim sein – damit das der Fall ist, wird für die Planung ein Statiker hinzugezogen. Die offizielle Bezeichnung dieses Berufs lautet Tragwerksplaner. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen Bauingenieur. Er berechnet unter anderem die Tragfähigkeit des Gebäudes und des Bodens, auf dem es errichtet werden soll. Erdgeschossdecke und Dachkonstruktion sind Beispiele für Gebäudeteile, die der Statiker überprüft. Der Bauherr kann sich bei seinem Architekten nach einer Empfehlung für einen Tragwerksplaner erkundigen.

Auch wer eine Bestandsimmobilie umbauen möchte, ist auf das Expertenwissen der Tragwerks­planer angewiesen – ein Erfordernis, auf das oft bereits der Architekt aufmerksam macht. Ein Beispiel sind große auffällige Risse in Altbauwänden, deren Auswirkungen auf die Statik von einem Experten überprüft werden sollte. Und auch im Innenbereich werden die Profis gebraucht: So weist der Verband Privater Bauherren (VPB) darauf hin, dass zum Beispiel der übereilte Abbruch einer kleinen nicht tragenden Innenwand sich im Nachhinein als ärgerlicher Fehler erweisen kann. Im Fall eines Erdbebens können solche Wände womöglich der Aussteifung des Gebäudes dienen, so VPB. Daher gilt es vor der geplanten Entfernung einer nicht tragenden Wand stets den Tragwerksplaner zu konsultieren, um einen unkoordinierten Eingriff in die Gebäudesubstanz zu vermeiden.