Einst brachte ein Borgward die Patienten ins St. Joseph-Stift. (SJS)

Joseph-Stift begann. Von da an wuchs aus einer bescheidenen kleinen Krankenstation ein modernes und weit über Bremen hinaus renommiertes Gesundheitszentrum. Das St. Joseph-­Stift ist das einzige katholische Krankenhaus der Hansestadt, doch von Anfang an wurden hier Patienten vollkommen unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Konfession angenommen und gepflegt. Leitsatz ist und war das christliche Gebot: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.

Im 19. Jahrhundert verwandelte sich Bremen in eine Industriemetropole. Von 1820 bis 1870 hatte sich die Einwohnerzahl der Stadt auf knapp 75 000 Menschen verdoppelt. Spätestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Pflegenotstand akut. Eine Typhusepidemie im Jahr 1868 war für Bremens katholische St. Johannis-­Gemeinde der Auslöser, einen Hilferuf an ihre Brüder und Schwestern in Münster zu senden.

Hilfe aus Münster

Die Bremer Katholiken hatten sich an St. Mauritz gewandt, den Krankenpflegeorden der Franziskanerinnen im Zentrum Westfalens. Mit dem besagten Contract, dem Gründungsdokument des St. Joseph-Stift, wurde aus dem Notfalleinsatz eine ständige Niederlassung. Vier ausgebildete Münsteraner Ordensschwestern nahmen 1870 die Arbeit in einem Haus in der Mittelstraße 8 im Ostertorviertel auf, um „Kranke jeder Confession und jedes Standes“ zu pflegen. Durch ihre aufopfernde Arbeit trugen die barmherzigen Schwestern erheblich zum Abbau der konfessionellen Vorbehalte bei, so erzählt es die Chronik des St. Joseph-­Stift. 1873 zog die kleine katholische Heilanstalt in den Neustadtsdeich 42, wo Platz für 26 Betten war. Doch bereits 1870 war der Verein für das Joseph-Stift gegründet worden, der sich den Bau eines eigenen Spitals zum Ziel gesetzt hatte.

Von der Grundsteinlegung Ende der 1870er-Jahre (rechts oben) zum hochmodernen Gesundheitszentrum: So operieren die Ärzte heute im 3-D-Operationssaal (links), so von 1932 bis 1945 (rechts unten). (SJS)

1878 begannen die Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Schwachhauser Chaussee, die damals noch durch hauptsächlich unbebaute grüne Wiesen führte. Als Architekt für den weitgehend durch Spenden finanzierten Bau des Krankenhauses konnte Heinrich Flügel (1849–1930) gewonnen werden. Zu den Referenzen des jungen Bauinspektors gehörten bereits die Schule an der Lessingstraße, das Remberti-Stift, der Schlachthof und der Viehmarkt auf der Bürgerweide. Später hinterließ er der Stadt noch viele weitere imposante Bauwerke – darunter das Überseemuseum, die Strafanstalt Oslebshausen sowie die Schulgebäude Hamburger Straße und Elisabethstraße.

Der 1881 fertiggestellte Backsteinbau im neugotischen Stil bot Platz für 60 Betten und Unterkünfte für 30 Schwestern. Die mitgeplante kleine Kapelle erwies sich rasch als viel zu klein. So wurde bereits 1902 nach einjähriger Bauzeit die jetzige Kapelle fertiggestellt, in der bis heute regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden, aber auch Taufen, Hochzeiten und Konzerte stattfinden.

St. Joseph-Stift: Operateure 1932-1945 (SJS)

Erstes „Strahlenkabinett“

1874 eröffnete die Spezialabteilung für Augenkrankheiten, 1893 folgte die Abteilung für Krankheiten von Hals, ­Nasen und Ohren. 1898 richtete der Bremer Mediziner Georg Friedrich Ludwig Brautlecht das „Strahlenkabinett“ ein. Nur drei Jahre, nachdem Wilhelm Conrad Röntgen seine neue Art von Strahlen entdeckt hatte, wurde das St. Joseph-­Stift damit zum ersten Krankenhaus überhaupt, das über eine Abteilung für Röntgendiagnostik verfügte. Ein weiterer Pionier der Medizin war der Chirurg Heinrich Gross, der von 1905 an die Prinzipien moderner aseptischer Chirurgie in den Operationssälen des Schwachhauser Krankenhauses etablierte. In den 1930er-Jahren arbeiteten 80 Ordensschwestern in dem Haus mit 500 Betten. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das St. Joseph-Stift schwer getroffen. So stand die Nachkriegszeit im Zeichen des Wiederaufbaus – sowie des steten, kontinuierlichen Wachsens und Werdens.

Zehn Fachgebiete

Heute ist das St. Joseph-Stift ein modernes Akutkrankenhaus mit rund 450 Betten, das seine Patienten in zehn Fachgebieten mit einem breiten Spektrum anerkannter und zertifizierter Leistungen versorgt. Einige davon sind außergewöhnlich bis einmalig: So wie die Klinik für Naturheilverfahren und Allgemeine Innere Medizin – die einzige stationäre naturheilkundliche Einrichtung in Norddeutschland und eine von bundesweit acht solcher Kliniken.

Das Krankenhaus ist inzwischen Kern des St. Josephs-Quartiers, das verschiedene Sozial- und Gesundheitseinrichtungen ergänzen: Dazu gehören das Caritas-Zentrum Bremen, die Ambulante Klinik am St.Joseph-­Stift, das Medicum Bremen und das Ärztehaus 52. Darüber hinaus ist das St. Joseph-­Stift Sitz des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts der Stadt Bremen, der außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten unter Telefon 116 117 erreichbar ist.

Nachdem der Verein für das St. Joseph-­Stift 130 Jahre lang die Trägerschaft allein bestritten hat, kam 2005 die St. Franziskus-­Stiftung Münster als starker Partner in der Trägerschaft des Krankenhauses hinzu. Damit ist das St. Joseph-Stift Teil einer großen katholischen Krankenhausgruppe, die 15 Häuser betreibt. Im gleichen Jahr schloss sich das St. Joseph-Stift mit dem Diako, dem Rotes-Kreuz-Krankenhaus und der Roland-Klinik Bremen zur Kooperationsgemeinschaft der Freien Kliniken Bremen zusammen. Seit 1986 spielt das St. Joseph-Stift als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung junger Ärzte. Den pflegerischen Nachwuchs bildet seit 2002 die Bremer Krankenpflegeschule der freigemeinnützigen Krankenhäuser aus.

Heute behandeln, betreuen und pflegen etwa 880 Mitarbeiter jährlich rund 65 000 Patienten ambulant und stationär. Und was unter all diesen menschlichen Ausnahmesituationen bestimmt die schönsten sind: Im St. Joseph-Stift kommen Jahr für Jahr mehr als 2000 kleine Bremer auf die Welt.

Für alle, die mehr über die Geschichte des St. ­Joseph-Stift erfahren möchten: Die Jubiläumsausstellung mit dem Titel „150 Jahre St. Joseph-Stift“ zeigt bis zum 1. Juni historische Fotos aus seinen Archiven in den Fluren des Krankenhauses sowie in der ­Galerie Brunnenhof. Von Mitte Mai an ist gegen eine Spende die Festschrift „150 Jahre Wachsen und Werden – Das St. Joseph-Stift in Bremen und seine Bauten“ erhältlich.