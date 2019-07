Unmittelbar vor ihren benachbarten Geschäften stellen die Schwestern Nicola und Julia Hübotter die nachhaltigen Taschenkreationen vor. (Roland Scheitz)

Plastiktüten sind für Nicola und Julia Hübotter keine Alternative. Die Modemacherinnen vom Wall haben daher ein attraktives und nachhaltiges Mehrwegsystem entwickelt, mit dem sich stil- und umweltbewusste Individualisten in der Stadt, aber auch am Strand

sehen lassen können.

Bei jeder Einkaufstasche ihres Labels Hübotter + Hübotter handelt es sich um ein handgefertigtes Original. Die tragfähigen Designerstücke in limitierten Auflagen sind so erschwinglich, dass sich die Investition rasch auszahlt, sind sich die Hübotters einig.

Aus Werbebannern zur Aus- stellung „125 Jahre Europahafen“ entstanden kreative Shoppingbegleiter. (Roland Scheitz)

Umweltbewusst ist bereits die Produktion der praktischen Wegbegleiter. Das textile Grundmaterial besteht aus ausrangierten Werbebannern. Im Atelier Schnitträume Am Wall 164 wird bis zum letzten Rest das Beste daraus gemacht. Ungewöhnliche Details der großformatigen Stoffbahnen wählen die kreativen Expertinnen für die Sichtseiten der Taschen. Aus dem dabei anfallenden Verschnitt entstehen die Rückseiten und Henkel, sodass das Abfallaufkommen nahezu gleich Null ist.

Die belastbaren Upcycling- Kreationen aus robuster, wasser- und reißfester Kunstfaser sind in verschiedenen Formaten erhältlich. Die Mini-Modelle sind für kleine Einkäufe ideal und passen mühelos in jeden Fahrradkorb. In den großen XL-Shoppern lässt sich indes voluminöseres Gepäck verstauen – zum Beispiel für einen Strandbesuch. Die Farbpalette und Auswahl der Motive sind so vielfältig, dass sich für jeden Geschmack etwas finden lässt.

Im Alltag führen Modedesignerin Nicola Hübotter und Strickexpertin Julia Hübotter benachbarte Geschäfte Am Wall 164. Bereits seit einigen Jahren entwerfen die Schwestern unter dem Namen WOLLschnittE unkonventionelle Mode „made am Wall“. Dass sie sich nun zusätzlich als Taschenproduzentinnen betätigen, beruht auf einem Zufall, erläutert Nicola Hübotter. Im Sommer vergangenen Jahres fiel quadratmeterweise Stoff von Bannern an, die zuvor den Bauzaun entlang der Harms-

Ruine dekorativ verdeckt hatten. Die hochwertigen Stoffbahnen waren mit Motiven vom Wall bedruckt – und viel zu schön zum Wegwerfen, fand Tim Heintzen, damaliger Vorsitzender der Wall- Werbegemeinschaft. Er wandte sich an die Fachfrauen, die sich von den Motiven zu ihrer ersten Kollektion inspirieren ließen.

Die ungewöhnlichen Hingucker mit Impressionen aus der Natur und von Denkmälern in den Wallanlagen, urbanen Szenerien oder Ausschnitten des geplanten Wallkontor-Neubaus kamen bei der Kundschaft so gut an, dass aus der ersten Kollektion nur noch wenige Stücke übrig sind. „Die Taschen werden gern als echt bremisches Souvenir verschenkt“, sagt Julia Hübotter.

Die Produktion der zweiten

Taschenserie stammt aus Bannern zur Sonderausstellung „125 Jahre Europahafen“ im Hafenmuseum Speicher XI. An weiteren Ideen mangelt es übrigens nicht: In den kommenden Wochen ziehen die ersten Exemplare der neuen Kollektion zum Thema Stadtmusikanten-Sommer ins Atelier ein.

Die nummerierten Taschenunikate sind in limitierter Auflage zu Preisen zwischen 15 und 35 Euro erhältlich im

Atelier Schnitträume, Am Wall 164. Geöffnet hat das Geschäft montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr, mittwochs von 16.30 bis 19.30 Uhr sowie nach Vereinbarung. Eine Auswahl der Taschen ist zudem im Museumsshop im Hafenmuseum Speicher XI vorrätig.