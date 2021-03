Kollektiv Serviceredaktion Am Wall Porzellan D.F. Rabe & Co. Deko Ostern (Roland Scheitz)

Rabe & Co. bereits anzusehen. Inhaber Stefan Storch und seine Mitarbeiter können es kaum erwarten, ihre Kunden nun persönlich wiederzusehen. Sie haben Bremens erste Adresse für Tischkultur und Lebensart auf den Frühling und die Osterzeit eingerichtet – mit ausgewählten Schätzen weltberühmter Manufakturen und vielen Neuentdeckungen, die gute Laune in Häuser und Seelen bringen. Und darüber gibt es viel zu erzählen.

Zum Beispiel über das legendäre Porzellanservice Kurland, das in dieser Saison einen Ehrenplatz in einem der Schaufenster erhalten hat. Im Jahr 1790 beauftragte Peter von Biron, Herzog von Kurland, die junge Königliche Porzellan-­Manufaktur mit einem Tafelservice für sein Schloss Friedrichsfelde. Kunstbewusst und fortschrittlich wie der Auftraggeber selbst sollte auch der Entwurf werden. Seither wird das klassizistische Service mit seiner charakteristischen „antiquen Kanthe“ ununterbrochen in Berlin produziert, von Generationen weltweit geschätzt, gesammelt und weitergegeben. Das 230 Jahre junge Design kleidet sogar zeitgenössische „To-Go“-Becher mit Noblesse.

Zu den Vertretern der neueren Generation zählt das Geschirr aus dem Hause Dibbern. Die ästhetisch-funktionale Form der Serie „Solid Color“ geht zurück auf einen Entwurf des Bauhaus-Designers Hermann Gretsch. Seit mehr als 30 Jahren und in mittlerweile mehr als 50 Farben lässt das Familienunternehmen seinen vielfach ausgezeichneten Bestseller im bayerischen Schönwald produzieren.

Potenzial zum Klassiker

Obwohl seit kaum 15 Jahren auf dem Markt, zeigt auch das elegante Service „Colour“ aus der thüringischen Porzellanmanufaktur Reichenbach Potenzial zum Klassiker. Der junge Hamburger Gestalter Gerd Sommerlade ließ sich in Form und Technik von Vorbildern aus dem frühen 19. Jahrhundert inspirieren. Per Hand wird jedes Stück in der traditionellen Stupf-­Technik dekoriert. „Die vielen herrlichen Farben lassen sich auch wunderbar zu einem individuellen Ensemble kombinieren“, so Storch.

Die Osterzeit ist die Zeit für Sammler saisonalen Kulturguts, wie die Jahreseier von Königlich Kopenhagen und Hutschenreuther sowie die Porzellanhasen der Manufaktur Fürstenberg. Einen begeisterten Freundeskreis haben auch die in aufwendiger Handarbeit gefertigten Miniaturen der bayerischen Zinngießerfamilie Wilhelm Schweizer. Vom kostbarsten Sammlerstück bis zum kleinsten Accessoire gelten bei Rabe am Wall dieselben Auswahlkriterien: Sie alle wurden mit außergewöhnlicher Liebe und Kunstfertigkeit hergestellt, stecken voller Geschichten und Gefühle und versprechen jahrelange Freude. Das, sagt Storch, sei „Nachhaltigkeit par excellence“. Paradebeispiele sind die textilen Kunststücke der schwedischen Manufaktur Ekelund, die auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblickt und mit ihrem konsequent ökologischen Ansatz ganz dem Zeitgeist entspricht.

Der Hase sitzt in Lauerstellung: Es braucht bekanntlich keine Anlässe für Geschenke, zu Ostern machen sie dennoch besonders Freude. (Roland Scheitz)

Einen festen Platz im Rabe-Sortiment haben mittlerweile auch die fair produzierten Kollektionen der dänischen Marke Én Gry & Sif. Das Gründerpaar Gry und Sif Staunstrup hat in Nepal Arbeitsplätze vor allem für Frauen geschaffen, die nach ihren Entwürfen mit Naturwolle und in reiner Handarbeit putzige Hühner, Lämmer, Häschen und Ostereier gefilzt haben. Ein jedes Stück einmalig und garantiert herzerwärmend.

Zarte Pastellfarben

D. F. Rabe & Co. feiert Ostern: Inhaber Stefan Storch legt Wert auf die persönliche Beratung seiner Kunden – die geschmackvoll zusammengestellte Produktpalette überzeugt ohnehin. (Roland Scheitz)

Es sind vor allem die sorgfältig gewählten Details, die Frühlingsstimmung auf den Tisch bringen. Dazu zählen hochwertige Servietten und farblich passende Eierlöffel, die in einem kleinen Odenwälder Familienunternehmen produziert werden. Eine jederzeit gute Investition sind die Kerzen der deutschen Marke Engels in unvergleichlich hoher Qualität, die jetzt in vielen zarten Pastellfarben erscheinen. Die Seidenblumen aus niederländischer Manufaktur sind seit Jahren sehr gefragt bei der Kundschaft am Wall und eignen sich als unermüdlich blühende Begleiter im Osterstrauß.

Seit inzwischen mehr als 180 Jahren steht der Name D. F. Rabe & Co. für feinstes Porzellan, edles Kristall und kostbares Silber. Ganz jenseits des Massenmarktes sind hier auch der Service und die persönliche Beratung.