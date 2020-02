Mit einem echten Kachelherd kann man nicht nur gut kochen, er verströmt zugleich auch milde Infrarot-Strahlungswärme. (AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod)

Das Robert-

Koch-Institut beobachtet in diesem Zeitraum Erkältungskrankheiten, grippale Infekte und erfasst die Anzahl echter Grippefälle. Stärken lassen sich die Abwehrkräfte durch gesunde Ernährung, ausreichend Ruhe und Schlaf, regelmäßige Bewegung und moderate sportliche Aktivitäten, möglichst an frischer Luft mit Sonnenstrahlung zur

Vitamin-D-Bildung. Förderlich sind zudem Stressabbau und Entspannung, zum Beispiel durch milde Wärme.

Auf das Immunsystem kann sich die natürliche, entspannende Wärme eines Kachelofens äußerst positiv auswirken. In der Medizin wird Wärmetherapie seit Jahrhunderten angewandt. Wärme lockert Muskeln und Verspannungen, fördert die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. Bei Physiotherapie- und Wellness-Anwendungen werden unter anderem Infrarot-

Lampen oder -Kabinen genutzt.

Ärzte und Physiotherapeuten setzen Infrarot-Wärme je nach

Indikation zur Linderung bei Erkältungen, im HNO-Bereich, bei Nacken- und Rückenschmerzen, Arthrose, Rheuma, Muskel- und Gelenkbeschwerden ein.

Was nicht alle wissen: Jeder Kachelofen erzeugt Infrarot-Wärme. In seiner Ofenkeramik-Ummantelung speichert er große Mengen an Wärmeenergie, die er überwiegend als milde, langwellige Infrarot-

Strahlung über einen langen Zeitraum abgibt. Und zwar direkt an die Gegenstände und Körper im Raum, ohne die Raumluft auszutrocknen oder Staub aufzuwirbeln. Diese Infrarot-Strahlung entfaltet auf körperschonende Weise eine vitalisierende Tiefenwirkung. Sie dringt in die Unterhaut ein, gibt Energie an die dort angrenzenden Gewebeschichten ab, erweitert die Blutgefäße und regt die Blutzirkulation an.

Über den Blut- und Lymphstrom werden so auch tiefere Körperregionen und innere Organe erreicht. Dies verbessert die Durchblutung und kurbelt den Stoffwechsel an. Das Gewebe wird besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, Abwehrzellen gelangen schneller an erkranktes Gewebe. Das Lymphsystem wird angeregt, schmerz- und entzündungsauslösende Sub­stanzen und Stoffwechselendprodukte können schneller abtransportiert werden. Die gesteigerte Durchblutung entspannt Muskeln, Sehnen und fördert die Selbstheilungs-Mechanismen. Generell empfiehlt sich bei Erkrankungen, ärztlichen Rat einzuholen, ob und welche Wärme sinnvoll ist.

Die sanfte Infrarot-Kachelofenwärme gilt als sehr verträglich, es gibt kein zeitliches Limit wie bei Rotlicht-Lampen oder Infrarot-

Kabinen, sie kann genutzt werden, so oft und so lange man möchte. Zudem macht die besonders stimmungsvolle Atmosphäre eines echten Feuers gute Laune. Positive Emotionen stärken wiederum die Abwehrkräfte, wie Wissenschaftler der Universität Toronto herausfanden. Mit der Wahl eins Hightech-

Ofensystems fördert man nicht nur die Gesundheit, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei.