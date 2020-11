Friseur Jörg Hespenheide vor seinem Geschäft. (Tobias Winkler, Weser-Kurier)

Ohne ihre Kreativität wären bereits einige Kaufleute pleite – das gilt auch für eine so exklusive Adresse wie den Bremer Wall.

Während die Krise Gastronomen wie Mario Ippen (siehe Text auf der folgenden Seite) weiterhin einiges an Einfallsreichtum abverlangt, darf der Friseur Jörg ­Hespenheide diesmal weitermachen. Im Namen aller am Wall ansässigen Händler blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Zweifelsohne, der erste Lockdown im Frühjahr habe viele Kaufleute betroffen, sagt der Inhaber der hiesigen Keller-­Haircompany. Mit dem Fahrradverlei­her Swapfiets ist der Wandel des Walls bereits eingeläutet. Zudem könnte eine weitere Neuansiedlung bereits bald für Furore sorgen: Tesla hat offenbar seine Liebe für Hansestädte entdeckt. Nach Hamburg hat Unternehmer Elon Musk ein Auge auf die Räume des Energieversorgers SWB geworfen. „Wir würden uns freuen, damit frischen Wind am Wall begrüßen zu dürfen“, sagt Friseur Hespen­heide. Dazu sei allerdings die Unterstützung seitens der Politik vonnöten. Breitere Bürgersteige für die Außengastro­nomie etwa könnten die Aufenthaltsqualität rund um die traditionsreichen ­Läden am Wall steigern, Einbahnstraßen Parkmöglichkeiten erhalten.

Dass der Schwabe Hespenheide seinen Salon in einem Franchisemodell führt, tut seiner Verbundenheit zu Bremen und den inhabergeführten Geschäften in seinem Umfeld keinen Abbruch. Im Gegenteil. In der Krise habe er von der Verbundenheit im Familienunternehmen Keller profitiert. „Man hilft sich untereinander“, sagt er. Das gelte für die 18 Standorte der Böblingener wie für den kollektiven Unternehmergeist der Hanse.