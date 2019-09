Leise und dennoch kräftig: Akku-Laubbläser befreien Zufahrten, Gehwege und Rasenflächen vom Herbstlaub. (DJD/Stihl)

Bevor der heimische Garten in den Wintermonaten eine Ruhepause einlegt, ist noch einmal voller Einsatz gefragt. Gartenmöbel säubern und in das Winterlager umziehen, Hecken und Sträucher schneiden, Laub von Rasenflächen und

Wegen entfernen – Freizeitgärtner haben in der goldenen Jahreszeit ein umfangreiches Arbeitspensum zu absolvieren. Dabei ist jegliche Unterstützung willkommen; mit praktischen Gartenhelfern geht die Herbstpflege deutlich komfortabler und zeitsparender von der Hand.

Akkubetriebene Laubbläser etwa

sind geräuscharm und somit nachbarschaftsfreundlich, ohne dabei Leistung einzubüßen. Mit ihnen lassen sich Wege schnell und effektiv von Laub befreien, bevor dieses in Kombination mit Feuchtigkeit zur Rutschgefahr wird. Die Heckenschere kommt im Herbst ebenfalls intensiv zum Einsatz, wenn Hecken und Sträucher den letzten Rückschnitt des Jahres erhalten. Und auch der Rasenmäher ist nun noch einmal unverzichtbar. Er sammelt auf bequeme Weise das herabgefallene Herbstlaub von den Rasenflächen. Denn bleibt es liegen, können über den Winter unschöne braune Flecken entstehen und den Eindruck des gepflegten Grüns beeinträchtigen.

Auch Hochdruckreiniger sind hilfreich beim Herbstputz. (DJD/Stihl)

Eine saubere Leistung ist auch auf der Terrasse gefragt. Die Möbel, der Bodenbelag, Gartenwege und Treppen lassen sich mit einem Hochdruckreiniger von den letzten Spuren eines langen Sommers befreien. Mit einem kräftigen Punktstrahl werden selbst hartnäckige Verschmutzungen entfernt.

Sind alle Aufgaben vollbracht, gehen die Gartenhelfer selbst in den Winterschlaf. Allerdings sollten sie vorher gründlich gesäubert werden. Es empfiehlt sich, die Messer des Rasenmähers sowie die

Sägeketten der Heckenschere beim örtlichen Fachhändler nachschärfen lassen, dann sind die Geräte im kommenden Frühjahr gleich startklar. Und noch ein Tipp: Die Getriebe von Heckenschere, Motorsense und Freischneider danken eine Pflegeeinheit mit Spezialfett.

Damit akkubetriebene Gartengeräte ihre volle Kraft für die neue Saison behalten, kommt es auf die richtige Lagerung an. Experten raten, sie in einem Ladezustand zwischen 40 und 60 Prozent aufzubewahren. Dadurch wird eine Tiefentladung verhindert und die volle Lebensdauer bleibt lange erhalten. Gut durch den Winter kommen Akkus, wenn sie sauber, trocken und in einer elektrisch nicht leitfähigen Verpackung, etwa im Originalkarton, verstaut werden. Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Lagerung beträgt minus 10 Grad bis maximal plus 50 Grad.