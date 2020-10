Wohlig warm – mit winterlicher Inspiration. (djd/Sonne-am-Haus.de)

So gibt es kaum etwas Schöneres, als vor Wind und Wetter geschützt zu beobachten, wie Schnee oder Regen auf die Scheiben fällt.

Schätzungsweise 50 000 Wintergärten werden jährlich in Deutschland gebaut. Um Wohnraumqualität zu gewährleisten, müssen sie allerdings entsprechend ausgestattet sein. „Sie müssen zum Beispiel über ein richtiges Fundament verfügen“, sagt Rainer Trauernicht vom Internetportal sonne-am-haus.de. Zudem gelte es, Materialien einzusetzen, die gute Wärmedämmeigenschaften besitzen, damit keinerlei Heizenergie verloren geht.

Die Profilsysteme – vor allem aus Aluminium – sowie die Verglasungen sind in den vergangenen Jahren erheblich optimiert worden, sodass sich diese Bedingungen problemlos erfüllen lassen. Moderne Steuerungssysteme sorgen zudem für einen achtsamen Umgang mit der Energie. Um den Wintergarten zu heizen, sind neben Heizkörpern vor allem Konvektoren beliebt, die entlang der Glasfronten in den Boden eingebracht sind. Fußbodenheizungen erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Besonders wirkungsvoll präsentieren sich Kaminöfen, die das Spiel der Flammen in die Winterlandschaft bringen.

Da ein Wintergarten eine komplexe Bauaufgabe ist, kommt einer kompetenten Beratung eine besondere Bedeutung zu.