Die Grippeimpfung wird für chronisch Kranke empfohlen. (Byjeng und djd/Sanofi/Getty Images/Byjeng, Getty Images/iStockphoto)

Sie sind zudem meist anfälliger für Infektionskrankheiten wie die Grippe (Influenza) und erleiden häufiger Komplikationen und schwerere oder sogar tödliche Verläufe.

Menschen, deren Körper durch chronische Erkrankungen vorgeschädigt ist, sollten sich daher vor einer Grippeinfektion so gut wie möglich schützen. Neben Abstand zu Erkrankten und guter Hygiene ist vor allem die Impfung das Mittel der Wahl. Wie effektiv diese sein kann, zeigt etwa eine Londoner Studie an knapp 125 000 Typ-II-

Diabetikern: Durch den Grippeschutz wurde die Sterbewahrscheinlichkeit in dieser Gruppe um 24 Prozent gesenkt. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission die jährliche Grippeimpfung für alle Personen mit besonderer Gefährdung durch eine Grunderkrankung. Dazu gehören neben chronischen Atemwegserkrankungen und Diabetes etwa auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Nieren- und Leberleiden, Multiple Sklerose, Immunschwäche oder HIV. Betroffene sollten ihren Hausarzt auf die Impfung ansprechen – möglichst bevor zwischen Januar und März die Grippewelle richtig anrollt. Moderne Impfstoffe decken alle vier wichtigen Influenzavirenstämme ab und sind allgemein gut verträglich.