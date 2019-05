Der Bau des Eigenheims erfordert viel Arbeit. Gut beraten ist derjenige, der sich auf dem Weg dorthin von Experten unterstützen lässt: Dazu zählen Architekten ebenso wie Gebäudeenergieberater. (BIANCA KLÄNER)

Die landläufige Vorstellung von den Aufgaben eines Architekten besteht darin, dass die Fachleute das Traumhaus ihres Auftraggebers planen. Doch die Experten spielen ebenso als Baubegleiter eine wichtige Rolle für angehende Immobilieneigentümer: Sie koordinieren die Arbeiten der beteiligten Handwerksfirmen und überprüfen den Fortschritt auf der Baustelle. Die professionelle Baubegleitung hat für den zukünftigen Bewohner den Vorteil, dass er selbst nicht ständig zur Baustelle fahren und vor Ort nach dem Rechten schauen muss.

In diesem Jahr verlieren viele Energieausweise ihre Gültigkeit und müssen erneuert werden. (BIANCA KLÄNER)

Laut einer Erhebung der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat ein Bauherr mit bis zu 30 verschiedenen Gewerken zu tun. Bereits bei der Firmenauswahl fängt für viele der Hilfsbedarf an. Der Baubegleiter kann diese auf Wunsch übernehmen. Zudem hilft er laut der Schwäbisch Hall beim Ausfüllen der Anträge auf mögliche staatliche Förderungen. Während der Arbeiten am Bau behält der Begleiter jene Prozesse im Auge, die für den Laien böhmische Dörfer sind.

Ein sehr wichtiger Werkstoff für Wohngebäude, dessen Verarbeitung man ständig im Blick behalten sollte, ist Beton. Der Verband Privater Bauherren empfiehlt Häuslebauern dringend, die damit verbundenen Arbeiten von einem Experten überwachen zu lassen. Um als Fundament, Wand, Stütze oder Decke Lasten und Kräfte abzuleiten, muss Beton fachgerecht mit Stahl bewehrt werden, so der Verein. Das Einlegen des Metalls in den Beton wird während der Planung vom Statiker exakt berechnet und in den sogenannten Bewehrungsplänen festgehalten. Ein Laie kann jedoch nur schwer nachvollziehen, ob die Baufirmen sich an diese Pläne halten.

Koll freie Berufe (Deutsche Energie-Agentur)

Ein häufiger Fehler ist nach Angaben des Verbands, dass die Anschlussbewehrung zwischen Bodenplatte und Kellerwand nicht so ausgeführt wird, wie es der Statiker oder der Prüfstatiker verbindlich festgelegt hat. Die Folge: Das Bauteil ist möglicherweise nicht mehr standsicher und das Haus eventuell einsturzgefährdet. Der Baubegleiter kann dies feststellen und rechtzeitig eingreifen.

Einspareffekte erkennen

Wer zur Erfüllung seines Eigenheimwunsches statt eines Hausbaus die Variante Altbaukauf wählt, erwirbt häufig ein Gebäude, das seit Längerem nicht mehr modernisiert wurde und einen hohen Sanierungsbedarf aufweist. In diesem Fall hilft ein Gebäudeenergieberater weiter. Er ist dazu qualifiziert, die Immobilie unter die Lupe zu nehmen und festzustellen, wo der Großteil der Heizwärme entweicht. Auf seinen Erkenntnissen basierend spricht er Sanierungsempfehlungen aus und erläutert dem Hausbesitzer, welcher Einspareffekt durch welche Maßnahme zu erwarten ist.

Darüber hinaus sind die Experten auch für die Ausstellung von Energieausweisen zuständig. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das Auskunft über die Energieeffizienz und die anfallenden Energiekosten des Gebäudes gibt. Diese Dokumente, die Eigentümer seit den 2000er-Jahren für ihre Immobilie haben erstellen lassen, sind zehn Jahre gültig. Ebenso sind Architekten, Ingenieure und qualifizierte Handwerker mit einer „baunahen“ Ausbildung dazu berechtigt, einen Energieausweis zu erstellen.

Einen aktuellen Energieausweis vorlegen müssen laut der Deutschen Energie-Agentur (Dena) alle Hauseigentümer, die ihre Immobilie verkaufen, neu vermieten oder verpachten wollen. Ist ein alter Energieausweis vorhanden, sollte im Fall des Ablaufs der Frist ein

Experte kontaktiert werden, um einen neuen zu erhalten. Bei einem abgelaufenen Ausweis, der weiter verwendet wird, drohen laut dem Eigentumverband Haus & Grund Deutschland Bußgelder bis zu 15 000 Euro. Die Dena weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass in diesem Jahr die ersten Energieausweise für Wohnhäuser mit angegebenem Baujahr 1966 und jünger ablaufen. Sie wurden seit Anfang 2009 ausgestellt. Zudem verlieren die ersten Ausweise von Nichtwohngebäuden zum 1. Juli ihre Gültigkeit. Um einen neuen Ausweis erstellen zu lassen, empfiehlt die Agentur eine Expertenliste zu nutzen, die im Internet unter www.energie-effizienz-experten.de zu finden ist.

Bedarf oder Verbrauch

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: In Deutschland bekommen Hausbesitzer den Verbrauchs- oder den Bedarfsausweis. Der Verbrauchsausweis stuft ein Gebäude anhand der Werte aus dem Energieverbrauch der vergangenen drei Jahre energetisch ein. Diese Werte sind also von den Bewohnern und deren Heiz- sowie Sanierungsverhalten abhängig. Anders der Bedarfsausweis, der anhand eines technischen Gutachtens die Energieeffizienz des Gebäudes in den Mittelpunkt stellt. Entsprechend ist letzteres Dokument aufwendiger und auch teurer.

Bei der Wahl der Dokumentart rät die Dena dringend zum Bedarfsausweis, da nur dieser aussagekräftig sei und den Vergleich unterschiedlicher Häuser ermögliche. Wählt man die Bedarfsvariante, so berechnet der Berater anhand einer technischen Analyse aller Gebäudedaten den Energiebedarf. Dazu gehört auch, dass er den energetischen Zustand der Immobilie unabhängig vom Nutzerverhalten dokumentiert: die Qualität der Gebäudehülle sowie der Anlagen für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung sowie die Art des Energieträgers. Dadurch geben die Daten auf dem Ausweis den energetischen Zustand des Gebäudes genauer wieder als beim Verbrauchsausweis. Auch mögliche Sanierungsmaßnahmen, mit denen der Zustand verbessert und der Wert der Immobilie gesteigert werden kann, lassen sich exakter aufzeigen.

Eine Ausnahme von der Wahlfreiheit gibt es: Der Bedarfsausweis ist nach Angaben der Dena obligatorisch für Bestandsgebäude mit bis zu vier Wohnungen und einem Bauantrag, der vor dem 1. November 1977 gestellt wurde, wenn die Immobilie bislang nicht energetisch saniert wurde. Für Neubauten ist allerdings der Bedarfsausweis seit 2002 vorgeschrieben.

Wird eine Immobilie neu vermietet, verkauft oder verpachtet, muss der Energieausweis im Original oder als Kopie spätestens bei der Besichtigung des Objekts vorgelegt werden. Kommt es zum Abschluss des Vertrags übergibt der Eigentümer die Papiere an den Bewohner.

Baudenkmäler und kleinere Gebäude mit einer Nutzfläche unter 50 Quadratmeter sind laut Dena von der Ausweispflicht befreit.

Weitere Informationen rund ums Eigenheim mit einer Liste von Experten sowie Erläuterungen zum Energieausweis

gibt es im Internet unter www.zukunft-

haus.info.