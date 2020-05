Alfred Albers ist noch bis Ende Juni persönlich im Beschlaghaus am Wall für seine Kunden da. (Roland Scheitz)

Nun die traurige Mitteilung: Das Beschlaghaus am Wall schließt Ende Juni seine Türen. Die Geschäftsaufgabe sei eine rein kaufmännische Vernunftentscheidung, erläutert Inhaber Alfred Albers. Sein Herz schlage nach wie vor für die außergewöhnliche Adresse. „Ich liebe den Wall und freue mich immer noch jeden Morgen darauf, die Ladentür zu öffnen“, sagt er. „Das Geschäft ist meine Passion.“

Seit 20 Jahren ist das Beschlaghaus am Wall auf exklusive Architekturelemente spezialisiert. Zum Sortiment gehören klassische und besondere Briefkästen, Leuchten und exklusive Kleinigkeiten von Möbelgriffen bis zu Klingeln und Hausnummern. Als Spezialist im In- und Ausland bekannt, ist das Bremer Fachgeschäft vor allem für die umfassende Auswahl an Beschlägen für Fenster, Zimmer- und Haustüren. Die Stilepochen reichen dabei von Barock bis Jugendstil, von Bauhaus bis Avantgarde. Zu den

exklusiven Modellen gehören unter anderem Beschläge der bekannten internationalen Gestalter Frank Lloyd Wright, Walter Gropius,

Wilhelm Wagenfeld und Norman Foster.

Architekten und Innendesigner werden regelmäßig bei Albers fündig, wenn es um eine perfekte Gestaltung bis ins Detail geht. Wenn ein Kundenwunsch tatsächlich einmal nicht mit den vorrätigen Exemplaren erfüllt werden kann, lässt der Geschäftsführer die Stücke bei ausgewählten Manufakturen anfertigen.

Seit Kurzem ist das Beschlaghaus am Wall zudem ein Geheimtipp für eine Innovation. Albers hat sich die Vertriebsrechte für das Shieldex- Kupfer-Tape gesichert, das in den vergangenen Tagen bundesweit Schlagzeilen machte. Das Bremer Familienunternehmen Statex hat das kupferbeschichtete Polyamidvlies entwickelt, das binnen weniger Minuten Viren und Bakterien inaktiviert. Das flexible und selbstklebende Hightechmaterial, das an Flächen und Griffen aller Art angebracht werden kann, fungiert nachweislich als präventive Hygienemaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Im Sinne von Albers und seiner ästhetikaffinen Kundschaft dürfte das grafische Design des Kupfertextils sein.

Einige Wochen lang besteht nun noch die Gelegenheit, sich das Tape und vieles mehr vom Geschäftsführer persönlich erklären zu lassen. Auch wenn das Beschlaghaus in

einigen Wochen den Wall verlässt, muss niemand auf die Produkte verzichten: Über den Onlineshop www.beschlaghaus.de bleibt das Unternehmen erreichbar. Und vielleicht gibt es ein Wiedersehen.

Das Beschlaghaus am Wall, Am Wall 153–156, hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis

14 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Fachgeschäft von Alfred Albers unter Telefon 0421 / 277 00 77 und per E-Mail an info@beschlaghaus.de.