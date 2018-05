Mit der Novellierung des Bauvertragsrechts Anfang des Jahres hat der Gesetzgeber Verbrauchern, die den Bau eines Hauses planen, ein Sonderkündigungsrecht ihres Architektenvertrags eingeräumt. (Bernd Wüstneck, dpa)

Wer ein Haus nach persönlichen Vorstellungen bauen möchte, kann diesen Traum mit Unterstützung eines Architekten verwirklichen. Viele zukünftige Eigenheimbesitzer finden den passenden Experten über Empfehlungen aus dem Freundeskreis oder durch den Besuch einer Publikumsmesse.

Ob die zum Verkauf stehende Bestandsimmobilie etwa eine neue Heizungs­anlage benötigt, weiß der Energieberater. (BIANCA KLÄNER)

Nicht jeder angehende Bauherr weiß jedoch, dass zu Jahresbeginn ein neues Bauvertragsrecht in Kraft getreten ist. Wie der Verband Privater

Bauherren (VPB) erläutert, gilt dieses für alle Verträge, die seit dem 1. Januar geschlossen wurden. Zu den Veränderungen gehört unter anderem, dass der Architektenvertrag nun im Gesetz steht und damit gleichrangig mit dem Werkvertrag sowie dem Bauträgervertrag ist. Wer die eigenen vier Wände individuell planen möchte und dafür einen Sachkundigen sucht, der ihn durch das gesamte Baugeschehen lotst und die Baustelle überwacht, muss sich dazu einen freien Architekten suchen – und mit diesem einen Architektenvertrag schließen.

Laut dem VPB schaffen die gesetzlichen Neuerungen Klarheit in Punkten, die in der Vergangenheit mitunter für Ärger sorgten – etwa die Frage, wann aus unverbindlichen Vorgesprächen ein honorarpflichtiger Auftrag wird. Architekten wiederum werden als Bauüberwacher bei Mängeln nicht sofort schadensersatzpflichtig. Im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung muss nun erst die Baufirma zur Nachbesserung aufgefordert werden, ehe die Versicherung des Architekten zahlt. „Das spart den Gesamtschuldnern Geld und dürfte für viele Firmen ein Anreiz sein, Nachbesserungen schnell zu erledigen“, erläutert

Holger Freitag, Vertrauensanwalt des Verbands.

Nach Aussage des VPB können Architektenverträge noch immer formlos und mündlich geschlossen werden, oder sie kommen durch schlüssiges Handeln zustande. Damit Bauherren, die lediglich einen ersten Entwurf anfertigen lassen möchten, nicht unversehens die Architektenleistung für ein komplettes Haus buchen, hat ihnen der Gesetzgeber mit der Rechtsänderung ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Nach der Zielfindungsphase legt der Planer den Kunden seine Ideen samt Kostenschätzung für die weitere Umsetzung vor. Er ist verpflichtet, die Verbraucher in Textform darüber aufzuklären, dass sie binnen zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen ein Sonderkündigungsrecht haben. Nutzen sie dieses Recht, müssen sie nach Angaben des VPB lediglich die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen bezahlen. Die Vertragskündigung muss in Schriftform erfolgen. Versäumt der Architekt die Information über das Sonderkündigungsrecht, besteht dieses für den Auftraggeber über die gesamte Bauzeit hinweg fort. „Gerade mit dem Sonderkündigungsrecht will der Gesetzgeber die Parteien so früh wie möglich zu Gesprächen über den Umfang der Leistungen motivieren“, sagt Freitag.

Variante Altbaukauf

Längst nicht jeder möchte selbst ein Eigenheim hochziehen. Altbauten sind beliebt, besonders diejenigen aus bestimmten Epochen, wie das sogenannte Bremer Haus. Solche Bestandsimmobilien bringen jedoch für den Käufer einige Herausforderungen mit sich: Gab es schon länger keinen Besitzerwechsel mehr, wurde meist nicht viel modernisiert und die Gebäude befinden sich energetisch nicht auf dem neuesten Stand.

Ein Energieberater kann den konkreten Modernisierungsbedarf benennen, wie viel die Umsetzung kostet und welchen Einspareffekt in Sachen Heizenergieverbrauch man von den einzelnen Maßnahmen erwarten kann. Dasselbe empfiehlt sich auch, wenn man bereits in einem unsanierten Altbau lebt. Gängige Maßnahmen sind etwa die Außen- und Innenwanddämmung, der Austausch von Fenstern, die Dachdämmung sowie der Austausch von veralteten Heizsystemen.

Qualifikation ist Trumpf bei der Auswahl von Gebäudeenergieberatern. Der VDI Verein Deutscher Ingenieure setzt sich mit seiner Gesellschaft namens Bauen und Gebäudetechnik seit einigen Jahren für eine flächendeckende Verbesserung der Qualifizierung und Zertifizierung von Energieberatern ein. Dafür fordert der VDI die Schaffung einheitlicher Eingangsvoraussetzungen, Inhalte, Kategorien und Prüfkriterien. Wer für die Beratung eine Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Anspruch nehmen möchte, darf ohnehin nur einen qualifizierten Experten beauftragen, der die Anforderungen der Behörde erfüllt und von ihr gelistet ist.

Den Bedarf messen

Auch die Ausstellung von Energieausweisen fällt in das Aufgabengebiet eines Gebäudeenergieberaters. Die Dokumente sind nur zeitlich begrenzt gültig und müssen anschließend erneuert werden. Nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur dena werden die ersten Energieausweise für ältere Wohngebäude Mitte des Jahres ungültig.Diese wurden ab Juli 2008 für Häuser mit einem Baujahr vor 1966 ausgestellt und haben eine Gültigkeit von zehn Jahren. Eigentümer bestehender Gebäude müssen jedoch nur dann einen aktuellen Energieausweis vorlegen, wenn sie ihr Haus in naher Zukunft verkaufen, vermieten oder verpachten wollen, erläutert die dena. Das Gleiche gilt für energetische Modernierungen und Erweiterungen, wenn in diesem Zusammenhang eine Energiebilanz nach §9 Abs. 2 der Energieeinsparverordnung durchgeführt wurden. Neubauten dagegen benötigen grundsätzlich einen Energieausweis.

Die Agentur rät Hausbesitzern, die einen solchen Ausweis erstellen lassen wollen, sich an einen qualifizierten Berater aus der Energieeffizienz-Expertenliste zu wenden. Diese ist im Inter unter www.energie-effizienz-experten.de zu finden. Dabei empfiehlt die dena die Ausstellung eines sogenannten Bedarfsausweises, denn nur dieser sei wirklich aussagekräftig. Der Verbrauchsausweis dagegen legt lediglich die Verbrauchswerte der vergangenen drei Jahre zugrunde, die stark vom jeweiligen Energiesparverhalten der Bewohner abhängen.

Für die Bedarfsvariante berechnet der Fachmann anhand einer technischen Analyse aller Gebäudedaten den Energiebedarf und dokumentiert den energetischen Zustand des Gebäudes, und zwar unabhängig vom Nutzerverhalten. Berücksichtigt werden der dena zufolge die Qualität der Gebäudehülle –

Decken, Fenster und Außenwände – sowie der Heizungsanlage und des Energieträgers. Der Vorteil: Der energetische Zustand des Hauses sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen, mit denen der Zustand verbessert sowie der Wert der Immobilie gesteigert werden kann, lassen sich exakter darstellen.

Weitere Infos unter www.zukunft-haus.info (Menüpunkt Energieberatung & Planung).