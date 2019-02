Jörg Hespenheide freut sich auf die neuen Frisurentrends, die er in seinem Salon umsetzt. (Roland Scheitz)

Das Kreativteam der Keller haircompany präsentiert Ende des Monats Stylisten aus ganz Deutschland die Trends und Techniken der kommenden Saison. Jörg Hespenheide, Inhaber des Salons Am Wall 162/163, verrät: Viele schöne Überraschungen warten auf die modebewusste Kundschaft.

Zum Beispiel ist da der lässige Pariser Chic, der sich bei allen Haarlängen im elegant-femininen Undone-Look präsentiert: Stil-

ikonen wie Jane Birkin und Sophie Marceau zeigen, wie der Schnitt getragen wird. Trendsetter werden sich dem Experten zufolge für die zeitgenössische Interpretation des Vokuhila begeistern. Der lange Zeit eher verpönte 1980er-Jahre-Klassiker zeigte sich bereits auf den Laufstegen von Tommy Hilfiger und Gucci in einer deutlich verjüngten und sehr coolen Version.

„In Sachen Farbe gibt es aktuelle Hingucker“, sagt Hespenheide. Garantiert nicht alt aussehen werden die Kundinnen seiner Meinung nach mit dem aktuellen Farbtrend Granny Style – einem sehr hellen, silbrig bis violett schimmernden Weißblond.

Seit 19 Jahren steht der stilvolle Premiumsalon am Wall für handwerkliche Perfektion und das Talent, neueste Trends in typgerechte Looks zu verwandeln. Für das wohltuende Gefühl, frisch gestylt und komplett verwöhnt in den Alltag zurückzukehren, sind die Kunden beim Saloninhaber sowie seinem Team aus Topstylisten in den besten Händen. Die Experten beherrschen die Kunst, mittels Haarschnitt, Farbe, Styling und auf Wunsch Make-up oder Wimpernfärben die individuelle Schönheit in Szene zu setzen.

Zum Verwöhnprogramm gehören entspannende Massagen bei der Haarwäsche mit speziellen Pflegeprodukten, kühlende oder wärmende Kompressen und eine Salonatmosphäre zum Genießen. Neben den klassischen Leistungen eines Friseursalons ist das Team von Hespenheide für seine Specials bekannt: Haarverlängerung und -verdichtung, außergewöhnliche Braut- und Galafrisuren, ein Hochzeitsservice, Perücken und Toupets.

Der Bremer Salon gehört zur Keller company mit bundesweit 17 Filialen und einer gemeinsamen Philosophie. Qualität, perfekter Service und Wohlfühlgarantie sind die Säulen, auf die Dieter Keller sein Unternehmen 1970 aufbaute. Ein wichtiger Bestandteil ist die hauseigene Akademie Keller the School, in der alle Stylisten permanent geschult werden. Vor zwei Jahren übergab der Firmengründer die Geschäftsleitung an die Unternehmerfamilie Allert, die seine Visionen teilt und weiterentwickelt.

Die Keller haircompany, Am Wall 162/ 163, hat montags bis freitags von 9 bis

20 Uhr sowie sonnabends von 9 bis

16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 364 98 98. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.keller-company.de/bremen.