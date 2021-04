Neuer Stil: der Peugeot 308. (FR, Auto-Medienportal.Net/Peugeot)

Er wird zwei Zentimeter flacher und elf Zentimeter länger. Der Radstand legt um 5,5 Zentimeter zu, was vor allem im Fond deutlich mehr Platz bedeutet als bisher.

Das in Augenhöhe angeordnete i-Cockpit verfügt über ein 10-Zoll- Digitalpanel, das in den höheren Ausstattungsversionen die 3-D- Darstellung ermöglicht. Das Kombiinstrument ist vollständig konfigurierbar und anpassbar.

Das Lenkrad verfügt über Sensoren, die den Griff des Fahrers am Lenkrad bei der Nutzung der neuen Fahrhilfen erkennen können. Der zentrale Tochscreen in der Mitte ist ebenfalls zehn Zoll groß (25,4 Zentimeter Diagonale). Zu den erweiterten Fahrhilfen gehören unter anderem ein halbau-

tomatischer Spurwechsel, der

dem Fahrer vorschlägt, das vo-

rausfahrende Fahrzeug zu überholen und wieder zurück in die Spur wechselt, sowie eine automati-

sche Kurvengeschwindigkeitsanpassung.

Um das Ziel der aerodynamischen Effizienz zu erreichen, hat der neue Peugeot 308 seine Haltung und seinen Stil nicht außen, sondern innen verbessert. Dies ist einer umfangreichen Arbeit an der architektonischen Optimierung und der Leistung der Karosseriepressung zu verdanken. An den Seiten zeigt die schlichte Flanke mit den beiden scharfen Quadraten ihren kraftvollen Charakter. Das Heck mit strategischer Aerodynamik wurde auf der Grund-

lage der im Windkanal definier-

ten optimalen Durchgangspunkte für eine Limousinensilhouette entworfen.

Das Antriebsportfolio umfasst auch zwei unterschiedlich starke Plug-in-Hybride.