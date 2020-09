Sinkt das Laub auf den Grund, vermodert es und es entstehen Faulgase, die das Wasser belasten und den Sauerstoffgehalt verringern. Diese Atemluft brauchen die Wasserbewohner aber, um gut durch den Winter zu kommen.

Beim Rückschnitt von Teichpflanzen können Schilf, Zyperngras oder Binsen etwa 20 Zentimeter über der Wasseroberfläche stehen bleiben. Dies sorgt wie bei Strohhalmen für eine bessere Belüftung des Teichs.

Nicht frostfreie Teichtechnik sollten Gärtner aus dem Wasser holen, reinigen und auf Beschädigungen überprüfen. Anschließend werden Teichpumpen am besten in einem Eimer mit Wasser aufbewahrt, damit die Dichtungen feucht bleiben. An einem hellen Ort im Keller überwintern auch frostempfindliche Teichpflanzen wie Wasserhyazinthen oder Lotusblumen, die in ihren Körben ebenfalls in Wassereimer gestellt werden. Haben sich am Teichboden mehrere Zentimeter hohe Ablagerungen gebildet, sollten diese mit einem Teichschlammsauger entfernt und als Dünger für die Gartenbeete verwendet werden.