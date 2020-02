Die Kita ist auf zwei Gebäude aufgeteilt und Am Wall 172–173 (unten) sowie ab sofort Am Wall 175–177 zu finden. (Anika Seebacher)

In dem Gebäude Am Wall 172–173 spielen die Kinder bereits seit September 2018, nun geht es in den Räumen Am Wall 175–177 weiter. „Die Erweiterung stand von Anfang an fest. Leider kam es zu baulichen Verzögerungen“, sagt Nils Hofert. Der Leiter der Einrichtungen Nord des privaten Betreibers hat vom Architekten in dieser Woche die Info erhalten, dass alle Arbeiten abgeschlossen seien. „Zwar gibt es keine räumliche Verbindung zwischen den Gebäuden, aber viele Kontakt- und Berührungspunkte“, erläutert Hofert. So nutzen die Erzieher die Räume gemeinsam und treffen bei Aktionen mit den Gruppen aufeinander.

Das ehemalige Textilkaufhaus Stallmann und Harder, später die Wirkstätte des Oldenburger Unternehmers Ullmann, dient der Kita für ihre Erweiterung. Seit 1992 steht der viergeschossige Bau unter Denkmalschutz. „Der jetzige finale Start der Kita ist ein wichtiger Beitrag für Bremens Betreuungssituation“, heißt es seitens der Wirtschaftsjunioren, auf deren Idee die Kita Walljunioren in der Innenstadt zurückgeht. Die öffentliche Einrichtung ist eine Initiative der Wirtschaftsjunioren der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven in Absprache mit der Senatorin für Kinder und Bildung. „Diese fixe Idee war erfolgreich“, freut sich Michael Zeimet, Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung bei der Handelskammer Bremen.

Mit sieben Gruppen bietet die Kita unter der Leitung von Hilke Land für insgesamt 100 Kinder Platz. Insbesondere Berufstätige finden dank des Angebots eine Unterstützung. Lange Betreuungs- und fehlende Schließzeiten in den Ferien erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Bei den Walljunioren werden Bewegung, Sprache und Naturwissenschaften groß geschrieben. So gibt es beispielsweise großzügige Indoorflächen, auf denen die Mädchen und Jungen nach Herzenslust toben können. Im neuen Bereich lädt zudem ein Kletterturm dazu ein, die Etagen der Kita zu erkunden. „Hier gibt es viel zu entdecken. Im hinteren Gebäudeteil herrscht aufgrund der Gestaltung künftig Stadionatmosphäre“, sagt Hofert.

Zudem soll es noch in diesem Jahr eine ergänzende Spielfläche im Außenbereich geben. Diese ist in den gegenüberliegenden Wallanlagen geplant.