Praktischer Ersatz für kranken Buchsbaum

BGL

In den letzten Jahren hatte es der Buchsbaum (Buxus) nicht leicht, denn eine neue Krankheit und ein eingeschleppter Schädling haben in vielen Gärten große Schäden angerichtet: Das sogenannte Buchsbaum-Triebsterben wird durch einen Pilz verursacht und führt zu einem starken Blattfall sowie dem Absterben junger Triebe, wodurch die Sträucher schnell unansehnlich werden. In wärmeren Regionen Deutschlands ist außerdem der Buchsbaumzünsler ein großes Problem.