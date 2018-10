Studioleiterin Susanne Wätjen freut sich, die Neuigkeiten der Saison vorzustellen. Dazu zählen die frisch aus Frankreich eingetroffenen Möbel und Accessoires der aktuellen Ligne Roset-Kollektion. (Roland Scheitz)

Oktober, die Herbstwochen: Im Oktober sind ausgewählte Möbel und edle Wohn-

accessoires aus dem Ligne Roset- Programm zum attraktiven Vorteilspreis erhältlich. Darunter Kundenlieblinge wie das Schlafsofa „Multy“, erhältlich in sieben Stoff-Farben.

Das französische Designhaus beweist immer wieder, wie sich Wohnlichkeit und Funktionalität aufs Eleganteste verbinden lassen. Seit jeher folgt Ligne Roset keinen kurzlebigen Trends, sondern geht lieber stilprägend voran. Ligne Roset-Designs sind perfekte Verwandlungskünstler, weil sie sich mit minimalen Detailveränderungen dem Zeitgeist mühelos anpassen. „Die Designs erhalten zurzeit eine neue Leichtigkeit, die dem Bedürfnis nach Reduktion auf das Wesentliche Rechnung tragen“, sagt Studioleiterin Susanne Wätjen. Gemusterte Webstoffe, weicher Samt, warmes Nussbaumholz und Accessoires aus Messing erhöhen zudem die Wohlfühltemperatur.

Der Name Ligne Roset steht für modernes Design, das auf einer sehr langen Tradition aufbaut. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf das Jahr 1860 zurück. Noch immer ist es in Familienhand und es wird am ursprünglichen Firmensitz in der winzigen Ortschaft Briord in der Auvergne produziert. Dort entstehen die Möbel in aufwendigen Fertigungsschritten und mit viel Handarbeit.

„Hervorragende Gestalter mit Mut zum Außergewöhnlichen sind die DNA von Ligne Roset“, sagt Wätjen. Das Savoir-faire, das Know-how, der erfahrenen Tischler, Polsterer und Näherinnen ist die Grundlage der qualitativen Perfektion, die ebenfalls typisch für Ligne Roset ist. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine aufwendigen Stepptechniken, die Handarbeit auf höchstem Niveau erfordern.

Ligne Roset, Am Wall 168, hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 16 Uhr sowie nach individueller Vereinbarung geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 32 39 32 oder per E-Mail an bremen@ligne-roset.de sowie im Internet unter www.ligne-roset.com.