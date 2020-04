Die jährliche Steuererklärung ist für viele Arbeitnehmer ein Buch mit sieben Siegeln. Kompetenten Rat erhalten sie bei anerkannten Steuerberatern. (Hans-Jürgen Wiedl, dpa)

Wo Geld verdient wird, hält der

Fiskus unweigerlich die Hand auf, um seinen Anteil zu kassieren. Arbeitnehmer haben jedoch die Möglichkeit, gewisse Ausgaben gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen, und zahlen so am Ende weniger Steuern. Die Bestimmungen dafür sind meist kompliziert und für den Laien schwer nachvollziehbar.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass nur Selbstständige und Freiberufler die Unterstützung von Steuerberatern benötigen, setzen auch zahlreiche Angestellte auf den Expertenrat. Wer zum Beispiel eine doppelte Haushaltsführung geltend machen möchte, sich berufsbegleitend weiterbildet, mehrere Immobilien vermietet oder Unterhaltungszahlungen leistet, muss dies bei der jährlichen Steuererklärung entsprechend angeben.

Der Bedarf an Unterstützung durch Steuerprofis ist in Deutschland offenbar hoch, wie die aktuelle Statistik der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zeigt. Diese verzeichnet für das vergangene Jahr einen Anstieg ihrer Mitgliederzahlen auf insgesamt 98 955. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 1,3 Prozent.

Zusatzqualifikationen sind bei den Mandanten ebenfalls gefragt: Laut BStBK sind fast ein Viertel der Mitglieder zudem als Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer zugelassen.

Der Gesetzgeber ändert laufend kleine und größere Details des Steuerrechts. Die Experten sind stets auf dem neuesten Stand und wissen, was sich für die aktuelle Steuererklärung gegenüber dem Vorjahr geändert hat. Nach Angaben der Vereinigten Lohnsteuerhilfe sind so für die Steuererklärung 2019 ein kürzerer Mantelbogen und mehr Anlagen vorgesehen. Zu letzteren zählen Vordrucke für Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Pauschbeträge, haushaltsnahe Aufwendungen sowie für Sonstiges, etwa Erbschaftssteuer und Verlustabzüge.

Steuerberater kennen sich nicht nur mit den aktuellsten Neuerungen aus, sondern auch mit sehr speziellen Konstellationen, die in der Vergangenheit von Justizia geklärt werden mussten. So landete etwa der Fall einer Witwe vor Gericht, welche die Hälfte der gemeinsamen Immobilie von ihrem Ehepartner geerbt hatte. Die betroffene Steuerzahlerin verschenkte das Haus einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes an die Tochter, behielt sich allerdings ein lebenslanges Wohnrecht vor. Daraufhin wollte der Fiskus ihr die durch die Schenkung entstehenden Steuervergünstigungen streichen. Die Frau war damit nicht einverstanden und klagte sich durch die Instanzen, bis der Bundesfinanzhof (BFH) im Juli vergangenen Jahres schließlich eine Entscheidung traf (Aktenzeichen II R 38/16). Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims durch den überlebenden Ehegatten hinfällig ist, wenn dieser sein Eigentum innerhalb von zehn Jahren auf einen Dritten überträgt. Dies gelte auch im Fall eines lebenslangen Wohnrechts.

Im Doppel nicht günstiger

Wird ein Mensch zum Beispiel pflegebedürftig und eine Heimunterbringung ist unabdingbar, folgt meist die Auflösung des privaten Haushalts. Was viele nicht wissen: Die entstehenden Heimkosten müssen bei der Berechnung der abzugsfähigen außergewöhnlichen Belastung in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Haushaltsersparnis. Eine Ersparnis ist dies allerdings nicht wirklich. Da im Alten- oder Pflegeheim die Ausgaben für das Leben in der ehemaligen Wohnung wegfallen, verringern sich die absetzbaren Kosten vielmehr um den Betrag der Haushaltsersparnis.

Viele Laien kennen sich mit dem Thema nicht aus, weswegen die Unterstützung durch einen Profi Zeit und Nerven spart. So musste der BFH in einem Fall Recht sprechen, in dem der Fiskus einem Ehepaar eine doppelte Haushaltsersparnis auferlegen wollte, da beide in ein Pflegeheim gezogen waren (Aktenzeichen VI R 22/16). Die Eheleute, die für ihren gemeinsamen Umzug 27 500 Euro absetzen wollten, waren jedoch nur mit einer einfachen Haushaltsersparnis einverstanden und zogen vor Gericht. Dort hatten sie allerdings kein Glück: Justizia befand, dass für

beide die Haushaltsersparnis für Miete, Strom und Verpflegungskosten anzusetzen sei. Diese müsse somit zweifach berechnet werden, um eine steuerliche Doppelbegünstigung für Paare gegenüber Singles zu vermeiden.