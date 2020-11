An den Adventssonnabenden sind fantasievoll kostümierte Stelzenläufer im Bremer Viertel unterwegs. (Stelzenart)

„Die Menschen kommen weiterhin gern zum Einkaufen ins Viertel. Die aktuellen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Krise treffen Gastronomie und Kultur allerdings hart“, sagt Norbert Caesar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV).

Wie in der City besteht im

Oster- und Steintor Maskenpflicht. Die Viertelbesucher zeigen dafür Verständnis. Wer vor einem der zahlreichen kleinen Läden einen Moment warten muss, weil sich bereits die höchstmögliche Anzahl Kunden darin befindet, nimmt es mit Geduld. „Durch den Lockdown im Frühjahr ist vielen bewusst geworden, wie wertvoll ein Einkaufsangebot in fußläufiger Entfernung ist. Der Internethype hat spätestens dann seine Grenzen erreicht, wenn man eine Stunde vor der Post warten muss, um sein Paket abzuholen“, sagt Caesar.

Während des ersten Lockdowns hatten sich in vielen Stadtteilen Lieferdienste etabliert, die öffentlich gefördert wurden. Die IGV war dabei Vorreiter und setzte früh auf ein digitales Schaufenster, bei dem Einzelhändler und Dienstleister im Internet ihre Angebote präsentierten, in Kombination mit einem professionellen, gemeinsamen Lieferservice. „Die Kunden haben den Service begeistert genutzt“, sagt Janina Kovacs vom Quartiersmanagement. Auch jetzt noch würden die flotten Kuriere der Firma Sprint Logistik häufig in Anspruch genommen.

Gastronomen und Kulturschaffende im Viertel werden dabei nicht vergessen. „Es blutet einem das Herz angesichts der erneuten Schließungen“, sagt Kovacs. Die Programmkinos, Theaterbühnen, Museen, Cafés und Restaurants müssen noch bis Ende dieses Monats durchhalten, bis sie eventuell ihre Türen wieder öffnen können. Viele Viertelbummler hoffen, die vorweihnachtliche Shoppingtour im Dezember wieder mit Kaffee und Kuchen, einem Abendessen oder Theaterbesuch abschließen zu können. So oder so erwartet sie an den Adventssonnabenden eine festliche Stimmung, wenn fantasievoll kostümierte Stelzenläufer durch die Einkaufsmeilen wandeln. Mit Licht- und Soundeffekten zaubern sie ein kleines Winterwunderland ins Viertel.