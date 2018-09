Dr. Lutz Spanka, Master of Science für Implantologie und Dentalchirurgie sowie Kieferorthopädie im Zahnzentrum Dr. Spanka & Kollegen in Hude gibt Expertentipps. (INGO MOELLERS)

Sie weisen deshalb eine schlechtere Mund­gesundheit als der Rest der Bevölkerung auf und sind einem erhöhten Risiko für Karies und andere Zahnerkrankungen ausgesetzt.

Infolgedessen trat im Juli 2018 ein neues Gesetz in Kraft, das diesen Gruppen einen Rechtsanspruch auf zusätzliche zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen sichert. Zu den neuen Leistungen gehört unter anderem die halbjährliche Entfernung harter Zahnbeläge, die Krankenkassen bisher nur einmal pro Jahr übernahmen. Außerdem steht Menschen mit Handicap oder Pflegebedarf nun alle sechs Monate eine Untersuchung des Mundraumes zu, bei der der genaue Zustand von Zähnen, Zahnfleisch, Mundschleimhäuten und Zahnersatz erfasst wird. Auf der Grundlage dieser Untersuchung erstellt der Zahnarzt einen individuellen Mundgesundheitsplan. Dieser beinhaltet zum Beispiel Empfehlungen zu Hygiene, Vorsorge und Ernährung. Zusätzlich erhalten sowohl Betreuer als auch Betreute praktische Tipps, wie sich die Zahnpflege verbessern lässt. So soll sichergestellt werden, dass von nun an auch der Teil der Bevölkerung, der sich nicht allein um seine Zahngesundheit kümmern kann, gut versorgt ist.“

Dr. Christoph Sliwowski ist Leiter der Zahnimplantat-Klinik Düsseldorf im St. Vinzenz-Krankenhaus. (Michael Stephan)

Das fast 40-köpfige Team des Zahnzentrums Dr. Spanka und Kollegen in Hude bei Bremen versorgt seine Patienten auf über 1100 Quadratmetern barrierefreier Fläche in sämtlichen Gebieten der Zahnmedizin. Egal ob Prophylaxe, Zahnheilkunde, Kieferorthopädie oder implantologische und dentalchirurgische Eingriffe – sämtliche Behandlungen werden schnell, unkompliziert und mit modernster Technik durchgeführt. Ergänzt wird dieses Angebotsspektrum durch ein hauseigenes Meisterdental­labor, das mit Materialien höchster Qualität arbeitet, sowie durch ein Tagesklinikkonzept, das nicht nur Patienten aus der Region, sondern aus ganz Deutschland anspricht. Besonderes Angebot des Zahnzentrums: ein Sofortimplantat­system, das innerhalb eines Tages zahnlose Unter- und Oberkiefer mit festsitzenden Implantaten versorgt.

Ratschläge für Angehörige

Dr. Christoph Sliwowksi meint: „Insbesondere pflegenden Angehörigen fällt es oftmals schwer, praktische Herangehensweisen für eine gründliche Mundhygiene umzusetzen. Dabei hilft es bereits, sich an einfache Tipps zu halten. Zunächst gilt es die tagtägliche Mundhygiene so unkompliziert wie möglich zu gestalten, ohne dabei die individuelle Situation der zu pflegenden Person zu vernachlässigen. Bei bettlägerigen Personen muss die Zahn- und Mundpflege beispielsweise mit einem möglichst aufrecht gestellten Kopfteil oder in Seitenlagerung erfolgen, um Verschlucken zu vermeiden. Daraufhin folgen routinierte Abläufe, wie das Putzen der Zähne, nach dem immer gleichen Muster: Außen-, Innen- und abschließend Kauflächen. Eine sogenannte Dreikopfzahnbürste vereinfacht diesen Vorgang, da sie gleichzeitig alle Flächen eines Zahns reinigt. Können Betroffene ihren Mund nicht mehr selbst pflegen, müssen Angehörige auch die Reinigung von Wangeninnenseiten und Gaumen in diese Routine integrieren, um die Bildung von Wundstellen zu vermeiden. Dies gelingt am besten mithilfe feuchter, um den Finger gewickelter Kompressen. Weitere Hilfsmittel wie ein spezieller Becher mit Nasenaussparungen erleichtern das Ausspülen in halb liegender Position. Bei Betroffenen mit Schluckstörungen entfernen Angehörige mithilfe von speziellen Absaugzahnbürsten lockere Beläge und Zahnpastarückstände gründlich.

Generell gilt es, die Eigeninitiative so oft wie möglich zu fördern und nur so weit zu unterstützen wie nötig. Trotzdem sollten Angehörige ab und an einen kritischen Blick in den Mund der zu betreuenden Person wagen und bei Warnzeichen wie Schwellungen, Zahnfleischbluten oder stark gelockerten Zähnen einen Arzt aufsuchen.“

Im März 2010 gründet Dr. Christoph Sliwowski, Spezialist für Implantologie, die Zahnimplantat-­Klinik Düsseldorf im St. Vinzenz-­Krankenhaus. Fünf Jahre später erweitert er seine Klinik um eine Zahnarztpraxis. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich nun neben den vier Schwerpunkten Implantatversorgung, zahnlose Un­ter­kiefer, Implantatpflege und Implantatkomplikationen auch um klassische Zahnbehandlung, wie Vorsorgetermine oder das Setzen von Füllungen.