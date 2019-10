Allein in der Saison 2017/18 suchten neun Millionen Patienten mit Grippesymptomen einen Arzt auf, 60 000 mussten sogar in einem Krankenhaus behandelt werden. Hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie ein starkes Krankheitsgefühl quälen die Betroffenen. Dazu sind schwere, sogar tödliche Komplikationen möglich. Der beste Schutz gegen Grippe ist neben der körpereigenen Abwehr die jährliche Impfung. Diese sollte Experten zufolge am besten im Oktober oder November erfolgen. Damit wird die Herbstzeit also zur Impfzeit. Für Risikogruppen wie über 60-Jährige, chronisch Kranke, Schwangere und Beschäftigte mit viel Menschenkontakt wird die Impfung von den Krankenkassen bezahlt. Aber auch für alle anderen ist sie sinnvoll – sowohl zum Selbstschutz als auch zum Schutz der Gemeinschaft.