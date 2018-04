All dies und noch mehr finden neugierige Kunden unter demselben Dach. Am Wall 164 ist das Hauptquartier des Geschäfts Schnitträume der ­Modedesignerin und Schnitt­direktrice Nicola Hübotter und des Ladens Wolle am Wall der Strickdesignerin Julia Hübotter.

Edel und fein

Seit einigen Jahren entwerfen und fertigen die Hübotter-Schwestern unter dem Namen WOLLschnittE einmalige Wohlfühlteile. Markenzeichen ihrer Koproduktion ist die Kombination von edlen Stoffen und feinem Strick. Die unkonventionelle Mode ist längst auch überregional positiv aufgefallen: Großen Zuspruch habe die Kollektion jüngst bei zwei internationalen Hamburger Designmessen bekommen, sagen ­Nicola und Julia Hübotter.

Ihre Kleider, Röcke, Jacken, Blusen und Tops sind so konzipiert, dass erwachsene Frauen jedes Alters und jedes Formats darin von Kopf bis Fuß eine gute Figur machen. Für die aktuelle Kollektion haben die Hübotters leichte Plissee-Stoffe verarbeitet, die besonders bequem zu tragen sind und die Figur elegant umspielen. Für kühlere Sommerabende haben sie sich Jacken ausgedacht, die von klassisch-sportlichen Campus-Blousons inspiriert sind. Neu sind auch die Sommerblusen und leichten Schals – auch diese zieren die für die Schwestern typischen Strickdetails.

Schöne Neuigkeiten gibt es auch von den Marken mypulli und privatvergnügen. Die Labels der Bremer Bekleidungsingenieurin Christiane Kückelmann haben einen guten Namen in Sachen maßgefertige Hemden, Blusen und Strickoberteile. Das Besondere: Ihre künftigen Träger gestalten die Stücke selbst. Bis Ende Mai gilt für mypulli-Modelle in sommerlich-leichten Strickqualitäten und in den neuen Farben ein günstiges Frühlingsangebot.

Das Geschäft Schnitträume von Nicola Hübotter, Am Wall 164, hat montags bis sonnabends von 10 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unterschnittraeume.de.

Wolle am Wall von Julia Hübotter, Am Wall 164, hat ebenfalls dienstags bis sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter wolleamwall.de.