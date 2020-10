Sichtbare Lust am Einrichten (v. l.): Susanne Wätjen, Daniela Pilarczyk und Ulrike Ranke von Ligne Roset. (Roland Scheitz)

Für die Saison, in der die Tage kürzer und kühler werden, empfiehlt das französische Designhaus Farben, Formen und Materialien, die Herzen und Seelen erwärmen. Streichelweiche Stoffe aus Wolle und Samt, Oberflächen aus strukturiertem Holz und edlem Naturstein, Bronze, Kupfer und Messing erhöhen die Wohlfühltemperatur. Die aktuellen Farben sind von der Natur inspiriert. Sanfte helle Töne sind die perfekte Basis, um die Palette kräftigerer Farbtupfer in ­Szene zu setzen – darunter Gewürztöne wie Safran und Senf, tiefes Tannengrün und Azurblau, Aubergine und Ziegelrot. „Manchmal reichen wenige gezielt gewählte ­Accessoires, um eine Atmosphäre von Behaglichkeit und Geborgenheit zu schaffen“, sagt Studioleiterin ­Susanne Wätjen. Und das Bedürfnis sei in einem Jahr wie diesem besonders groß. „Wir haben in den vergangenen Monaten sehr deutlich wahrgenommen, dass viele Menschen auf ihren Urlaub verzichtet und stattdessen ihrem Zuhause viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dabei unterstützen wir unsere Kunden natürlich gerne“, erläutert die Innenarchitektin. Für Kunden, die eine besonders entspannte und ungestörte Beratung wünschen, wird im Studio immer häufiger ein Private-Shopping-Termin reserviert. Ebenfalls gut zu wissen: Auf Wunsch kommt ­Wätjen gern zu Hausbesuchen, um sich dort ein Bild von Raum, Licht und Ambiente zu machen und ganzheitliche Planungskonzepte à la Ligne Roset zu erstellen.

Ein Hingucker für die Wohlfühl­atmosphäre. (Roland Scheitz)

Das französische Designhaus beweist immer wieder, dass sich moderner Einrichtungsstil und Wohnlichkeit auf elegante Art und Weise verbinden lassen. Seit jeher folgt Ligne Roset keinen kurzlebigen Trends, sondern geht stilprägend voran. Die Designs sind perfekte Verwandlungskünstler, weil sie sich mit minimalen Detailveränderungen dem wandelnden Zeitgeist und der persönlichen Lust an Veränderungen mühelos anpassen. Bestes Beispiel: das Polstermöbelprogramm „Togo“ des französischen Designers Michel Ducaroy, das auch mit seinen mehr als 40 Jahren avantgardistisch wirkt – und genau so urgemütlich ist, wie es aussieht. Das raffinierte Sofa ist in einem lässigen jungen Ambiente ebenso perfekt platziert wie in einem eleganten Interieur – kurz: Es ist eine Anschaffung für das Leben.

Was die Inneneinrichterinnen zu ihrer Freude ebenfalls beobachten: Für immer mehr Menschen zählten Nachhaltigkeit und langlebige Qualität zu den Auswahlkriterien, erläutert Wätjen. Sie gehören seit jeher zur DNA von Ligne Roset. Die Wurzeln des Familienunternehmens gehen bis 1860 zurück. Noch immer wird bewusst am ursprünglichen Firmensitz in der winzigen Ortschaft Briord in der Auvergne produziert. Dort werden die Entwürfe namhafter Gestalter in aufwendigen Fertigungsschritten und mit höchster handwerklicher Präzision umgesetzt. Das Savoir-faire der erfahrenen Tischler, Polsterer und Näherinnen ist die Grundlage der qualitativen Perfektion, die ebenfalls typisch Ligne Roset ist.

