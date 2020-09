Mit festem Stand vom Boden aus arbeiten: Hochentaster erreichen auch Äste in luftiger Höhe. (Stihl und djd/Stihl, DJD/Stihl)

Ist die Wachstumsperiode vorüber und die Obsternte beendet, kommen Gehölzschneider und Säge zum Einsatz. Die Herbst- und Wintermonate sind der richtige Zeitraum für einen Rückschnitt – umso besser können Bäume und Sträucher im kommenden Frühjahr wieder austreiben.

Wer seine Gehölze kräftig zurückschneiden möchte, muss sich bis mindestens Anfang Oktober gedulden: „Das Bundesnaturgesetz erlaubt umfassende Rückschnitte nur in den Monaten Oktober bis ­Februar. In der übrigen Zeit des Jahres geht der Schutz der heimischen Vogelwelt vor“, erläutert Jens Gärtner von Stihl. Um den Rückschnitt von Ziersträuchern wie Forsythie oder Rispenhortensie kann sich der Gartenbesitzer im Herbst kümmern. Ein Vorteil: Haben die Sträucher keine Blätter mehr, erleichtert das den Überblick beim Schneiden. Der Freizeitgärtner kann somit sein Werkzeug gezielter einsetzen. „Obstbäume können über die gesamte kalte Jahreszeit geschnitten werden – vorausgesetzt, es ist an den Schnitttagen frostfrei“, sagt Gärtner. So werden die Bäume während ihrer Winterruhe auf die neue Wachstumsphase vorbereitet, sie erzeugen im Frühjahr viele ­Blüten und eine reiche Obsternte.

Bei dünnen Ästen genügt für den Rückschnitt meist eine Garten- oder Astschere. Sind die Äste kräftiger, empfiehlt sich motorisierte Unterstützung. So lassen sich Arbeiten, die sonst anstrengend und langwierig sind, mit einen Akku-­Gehölz­schneider wie dem GTA 26 von Stihl schnell und ­mühelos bewältigen. Geht es um Arbeiten in der Baumkrone, sollte man auf einen Hochentaster zurückgreifen. Mit einer solchen „Motorsäge am Stiel“ können problemlos Äste und Zweige in mehreren Metern Höhe gekappt werden, ohne dabei auf den festen Stand am Boden verzichten zu müssen.

Noch ein Tipp: Im Häcksler zerkleinert, lässt sich das Schnittgut von Bäumen und Sträuchern anschließend im Garten weiter­nutzen, zum Beispiel als Auflage, um Blumenbeete vor Frost schützt. Damit schließt sich der Kreislauf der Natur auf ideale Weise.