Achtung, Abhängigkeit! Krankenkassen raten daher zu Nasensprays auf Salzbasis. (Christin Klose, dpa-tmn)

Neben regelmäßigem Händewaschen zwecks Verhinderung von Virenübertragung empfiehlt die Bundesapothekerkammer auch das Abhärten mit äußerlichen Wasseranwendungen. Kalt-warme Wechselduschen sollen die Abwehrkräfte ankurbeln. Die Kammer rät, die Anwendung stets mit einem kalten Guss zu beenden, was die wichtige Erwärmungsreaktion auslöst. Es muss dabei nicht unbedingt der ganze Körper sein: Wem dies zu viel ist, kann sich auf die Arme oder Unterschenkel beschränken. Beim täglichen Spaziergang gilt es, sich gut in Schal und Mütze einzupacken, damit der Körper nicht zu stark auskühlt. Zudem kann man pflanzliche Präparate aus der Apotheke zur Stärkung der Abwehrkräfte einnehmen.

Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es passieren, dass man eines Morgens mit verstopfter Nase und Kopfschmerzen aufwacht. Was nun? Nicht jeder geht gleich zum Arzt, wenn er sich eine Erkältung einfängt. Stattdessen setzen viele auf Selbstmedikation. Doch rezeptfrei bedeutet nicht zwangsläufig harmlos. Auch Präparate, die ohne Verschreibung erhältlich sind, können Nebenwirkungen haben. Daher ist es ratsam, stets mit seinem Hausarzt Rücksprache zu halten, bevor man ein Mittel verwendet.

Ein Beispiel für vermeintlich harmlose Produkte ist Nasenspray. Es wird oft bei Schnupfen verwendet, weil es abschwellend wirkt und viele es für ein harmloses Mittel halten. Die Bundesgeschäftsstelle der Barmer GEK mahnt jedoch, derlei Sprays nicht länger als rund sieben Tage lang anzuwenden. Andernfalls bestehe die Gefahr einer Abhängigkeit. Die Schleimhäute schwellen der Krankenkasse zufolge nach der Anwendung erst einmal wieder an. Sprüht der Erkrankte ständig nach, sind Durchblutungsstörungen möglich. Auf längere Sicht sei es empfehlenswert, auf Präparate mit abschwellenden Wirkstoffen wie Alpha-­Sympathomimetika zu verzichten und stattdessen Nasensprays auf Salzbasis zu verwenden. Diese befeuchteten die Nasenschleimhäute, wodurch sich Krankheitserreger schwerer festsetzen könnten. Sprays mit einer höheren Salzkonzentration würden zudem leicht abschwellend wirken, ohne abhängig zu machen. Damit Familienmitglieder sich nicht gegenseitig anstecken, sollte man bereits angebrochenes Nasenspray niemals innerhalb der Familie weiterreichen.

Husten gehört meist zu einer Erkältung und verflüchtigt sich anschließend wieder. Doch manchmal verschwindet er nicht. Laut der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) ist Vorsicht angebracht, wenn der Husten acht Wochen oder länger anhält: In dem Fall gilt es, die Ursache in weiteren Untersuchungen abzuklären. Lungenfunktionstests und Röntgenaufnahmen ermöglichen es dem Facharzt, ernsthafte Erkrankungen zu erkennen oder auszuschließen.

Zuweilen könne ein überempfindlicher Hustenreflex die Ursache sein: Selbst schwache Reize könnten dann bei den Betroffenen Husten auslösen. Dies kann laut der DGP passieren, wenn die oberen Atemwege gereizt werden, zum Beispiel durch eine Entzündung der Nase und der Nebenhöhlen. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt des Vertrauens kann dies feststellen und behandeln.

Noch immer gibt es Missverständnisse und Fehlinformationen hinsichtlich Antibiotika. So meldet die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, dass fälschlicherweise nach wie vor von Ärzten bei Erkältungen häufig Antibiotika verschrieben werden. „Gerade jetzt in der Erkältungs- und Grippesaison leiden viele Menschen an akuten Atemwegserkrankungen mit Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen“, sagte Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen, anlässlich des 12. Europäischen Antibiotika-Tages. „Die Einnahme eines Antibiotikums ist in den meisten Fällen unnötig. Rund 90 Prozent der Atemwegsinfekte werden durch Viren ausgelöst, aber Antibiotika wirken nur gegen Bakterien.“

Antibiotika vermeiden

Laut Dr. Stephan Hofmeister vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist die Zahl der Antibiotikaverordnungen deutlich zurückgegangen. „Während 2010 noch 562 Verordnungen durch niedergelassene Ärzte pro 1000 Versicherten ausgestellt wurden, waren es 2018 nur noch 446.“ Da Aufklärungsarbeit dennoch wichtig bleibt, haben KBV und das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Rostock umfangreiche Informationsmaterialien zum rationalen Einsatz von Antibiotika bei grippalen Infekten und Erkältungen für Patienten und Ärzte unter www.kbv.de/resist zusammengestellt. Das Projekt soll den unnötigen Einsatz von Antibiotika vermeiden, denn dieser kann zur Bildung von Resistenzen beitragen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rät der Bevölkerung, im Fall einer Verschreibung penibel zu sein: Es gilt das Mittel ausschließlich nach ärztlicher Verordnung in exakt der Dauer und Dosierung einzunehmen wie vorgesehen. Einige Antibiotika werden durch Kalzium in ihrer Wirkung gestört, weswegen man sie nicht mit Milch oder kalziumreichen Mineralwässern zu sich nehmen sollte. Idealerweise nimmt man die Tabletten mit einem großen Glas Wasser ein. Sollten Antibiotika übrig bleiben, sollten sie nicht aufgehoben und bei nächster Gelegenheit auf eigene Faust verwendet werden.