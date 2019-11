Geschäftsinhaber Stefan Storch und sein Team präsentieren funkelnde Weihnachtsdeko sowie wertvolle Geschenke. (Roland Scheitz)

Bei der Bremer Traditionsadresse, D. F. Rabe & Co., Am Wall 153-156, ist der festliche Tisch bereits üppig und einladend gedeckt mit bezaubernden Glücklichmachern und Freudenspendern. Vom kostbaren Sammlerstück bis zum Accessoire gelten dieselben Auswahlkriterien: Alle wurden mit Liebe und Kunstfertigkeit hergestellt, stecken voller Geschichten und Gefühle, und versprechen jahrelange Freude. „Das ist Nachhaltigkeit par excellence“, sagt Inhaber Stefan Storch.

Ein Schaufenster der aktuellen Weihnachtsausstellung ist der Porzellanmanufaktur Fürstenberg gewidmet. Aus dem Stammhaus des weißen Goldes an der Weser kommt ein Meisterstück virtuoser Porzellankunst: Der elegante Beistelltisch in Plissee-Optik, gestaltet von dem jungen Hamburger Designerduo Eva Marguerre und Marcel Besau, spiegelt mehr als 270 Jahre Handwerkskunst und zugleich zeitgenössisches Lebensgefühl wider. Einen hochkarätigen Genuss versprechen die Champagnerbecher der Kollektion Sieger by Fürstenberg – Kreationen aus hauchdünnem Porzellan, echtem Gold oder Platin für die Festtafel.

Die Weihnachtszeit ist alljährlich die Saison, um Familienschätze hervorzuholen – und zu vervollständigen. So wie das verspielte

Dekor Starfluted Christmas der Porzellanmanufaktur Royal Copenhagen, das seit rund 130 Jahren nicht aus der Mode kommt.

Das Engelorchester aus dem erzgebirgischen Haus Wendt & Kühn bekommt dieses Weihnachten Verstärkung in Form eines Engelmädchens mit Konzertina. Auch für kleinere Präsente bietet Rabe am Wall allerlei Inspirationen – vieles aus Manufakturen, die lediglich in minimalen Stückzahlen fertigen.

Seit mehr als 175 Jahren steht

D. F. Rabe & Co. für stilvolle Wohnkultur. Mit seinem Sortiment abseits des Massenmarkts befindet sich das Geschäft in Bremen und der Region außer Konkurrenz.