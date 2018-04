Wer kennt als Laie schon sämtliche Auslegungen des Steuerrechts und weiß zum Beispiel, welche Ausgaben nach Gesetz und Rechtsprechung wie und in welcher Höhe geltend zu machen sind? Auch wenn man in erster Linie den Berufsstand mit der Anfertigung von Steuererklärungen verbindet, bietet er daneben noch viele weitere unverzichtbare Leistungen. Ist etwa eine Firma so klein, dass sie keinen eigenen Mitarbeiter für die Lohnbuchhaltung hat, so kann sie diese Aufgabe extern von einer der Kanzleien professionell erledigen lassen.

Die Profis kennen alle gesetzlichen Neuerungen, sie sind stets auf dem aktuellsten Stand – und Änderungen gibt es üblicherweise in jedem Jahr. So hat sich 2018 etwa der Grundfreibetrag um 180 Euro auf insgesamt

9000 Euro erhöht. Liegt das ­Monatsgehalt unter 6500 Euro, wird außerdem weniger für die Rentenversicherung fällig. Sich mit derlei Neuerungen jedes Jahr aufs Neue vertraut zu machen und sie korrekt umzusetzen, überlassen etliche kleinere Firmen gern den erfahrenen Experten.

Dass der Bedarf an den Profis groß ist, zeigt die jüngste Berufsstatistik, die die Bundessteuerberaterkammer (BSTBK) vorgelegt hat. So ist im Jahr 2016 die Zahl der Mitglieder in den Kammern im Vergleich zum Vorjahr von 95 007 auf 95 821 gestiegen. Damit hat sich ein Aufwärtstrend fortgesetzt, den der Berufsstand bereits seit dem Jahr 2010 erfährt. Zugenommen hat auch der Anteil der sogenannten Syndikus-Steuerberater. Gemeint sind damit diejenigen Fachleute, die als Angestellte bei einem nicht berufsständischen Arbeitgeber, etwa in der Steuerabteilung eines Unternehmens oder Verbandes, tätig sind.

Begehrte Ausbildung

Neben klassischen Tätigkeiten wie Steuererklärungen gewinnen laut der Kammer Leistungen wie betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen an Gewicht. Die Bedeutung von Zusatzqualifikationen nimmt damit ebenfalls zu: Fast ein Viertel der Steuerberater sind zudem Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder vereidigte Buchprüfer. Zudem ist der Anteil der Fachberater für Internationales Steuerrecht und der Fachberater für Zölle und Verbrauchersteuern in den vergangenen Jahren gestiegen.

In den Kanzleien selbst arbeiten Steuerfachangestellte den Steuerberatern zu. Unter jungen Menschen ist dieser Beruf gefragt: 2017 hat das Bundesinstitut für berufliche Bildung gemeldet, dass er in der Rangliste der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf Platz 20 liegt. Insgesamt 18 069 Auszubildende verzeichnete die Branche im vergangenen Jahr. In Zukunft soll eine neue Zusatzqualifikation hinzukommen: Vor einigen Monaten hat die Bundeskammerversammlung beschlossen, einen „Fachassistenten für Rechnungswesen und Controlling“ einzuführen.

Damit wollen die Steuerexperten ihren Mandanten ein breiteres Leistungsportfolio und ihren Mitarbeitern attraktive Aufstiegschancen bieten. Künftig sollen ausgebildete Steuerfachangestellte und Auszubildende mit gleichwertiger Berufsausbildung wie Bankkaufmann, Industriekaufmann oder Groß- und Außenhandelskaufmann, oder Akademiker mit einem dreijährigen Hochschulstudium die Möglichkeit haben, sich dafür zu qualifizieren. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Fachassistenten soll in den Bereichen internes und externes Rechnungswesen, Buchführung und Bilanzierung, betriebswirtschaftliche Auswertung, Con­trolling und Jahresabschlusserstellung sowie integrierte Unternehmensplanung liegen. Grund für die Einführung der neuen Zusatzqualifikation ist laut BSTBK der stark gestiegene Bedarf an betriebswirtschaftlicher Beratung durch Steuerberater in den vergangenen Jahren. Geplant ist zurzeit, dass sich im kommenden Jahr die ersten Kandidaten zur Prüfung anmelden können.

Doch auch diejenigen, die keine Firma führen oder nicht selbstständig sind, profitieren vom Wissen der Fachleute. Denn auch für die vermeintlich einfache Steuererklärung eines Angestellten gilt, dass nur die

Profis immer auf den neuesten Stand der Gesetzgebung sind und diese Regeln im Sinne ihrer Mandanten auch anwenden können.