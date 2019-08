An diesem Wochenende lohnt sich ein Ausflug in die Überseestadt, wo der neunte ÜberseeTörn stattfindet. Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten am Kopf des Europahafens geht das Fest erstmals zwischen den Schuppen Eins und Drei über die Bühne. Organisator Wolfgang Steinkamp freut sich auf zahlreiche Besucher. (INGO WAGNER und DPA, picture alliance / dpa)

Wenn der ÜberseeTörn am morgigen Sonnabend und Sonntag,

17. und 18. August, in die Bremer Überseestadt lockt, erwarten die Besucher auf dem Gelände zwischen den Schuppen Eins und Drei jede Menge Höhepunkte: etwa eine Gastromeile mit einer Vielzahl ausgewählter Speisen von traditionell bis exotisch, ein Bühnenprogramm mit Livemusik sowie ein Indoor-

Market mit Kunsthandwerk und Co. Natürlich kommen auch junge Festgäste nicht zu kurz – ob Hüpfburg oder Zöpfe flechten, für Unterhaltung ist gesorgt. Mit der Fähre können die Sommerfestbesucher am Sonntag eine Hafenrundfahrt machen oder zum Lankenauer Höft übersetzen, wo parallel das 360° Heimatliebe Festival der Golden City Hafenbar stattfindet.

Der ÜberseeTörn am Europahafen findet zum neunten Mal statt. Während das Programm wie gewohnt bunt und abwechslungsreich ist, gibt es aus dem Organisationsteam eine Neuerung zu vermelden: Erstmals richtet Wolfgang Steinkamp das Hafenfest aus. Mit seiner Firma Audeo Unternehmensvermittlung ist er selbst in der Konsul-Smidt-Straße im Herzen des Quartiers ansässig. „Nachdem der bisherige Organisator aufhören wollte, wurde ich eigentlich gebeten, das Veranstaltungsformat an einen neuen Betreiber zu veräußern. Doch ich fand keinen geeigneten Kandidaten und das Angebot war auch zu klein für einen Verkauf als eigenständige Firma“, erläutert Steinkamp. „Aber ich dachte: Diese schöne Veranstaltung soll nicht sterben. So habe ich mich kurzerhand entschlossen, selbst als Organisator zu fungieren. Ich möchte dazu beitragen, die Überseestadt weiter zu beleben und zu einem spannenden, einladenden Ort zu machen“, sagt der Bremer.

Nachdem der Publikumsmagnet im vergangenen Jahr aus den eben beschriebenen Gründen aussetzen musste, heißt es in diesem Jahr wieder „Leinen los“ für den ÜberseeTörn. Eine weitere Neuerung ist zudem die Umsiedelung des Festplatzes vom Kopf des Europahafens auf das Areal zwischen den Schuppen Eins und Drei. Der Grund sind die derzeitigen Bauarbeiten für ein neues Gebäudeensemble am Hafenkopf. Doch das wird der Feierlaune der zahlreichen Besucher

sicher keinen Abbruch tun.

Großer Indoor-Market

Der Boulevard entlang des Hafenbeckens verwandelt sich in eine maritime Bummelmeile mit Festivalflair. (ÜberseeTörn UG)

Im einzigartigen Ambiente des Schuppen Eins lockt an beiden

Veranstaltungstagen ein Indoor-

Market mit zahlreichen Ständen zum Bummeln und Shoppen. Dort bietet etwa die El Tumi Boutique farbenfrohe Damenmode aus Naturfasern, Canvila wunderschönen handgefertigten Silberschmuck sowie Coriewa Kunst und Design aus dem Interieur alter internationaler Grandhotels, nobler Reisezüge und ehemaliger Luxus-Passagierschiffe. Aber auch gesellschaftspolitische Themen werden an den Infoständen aufbereitet Dabei geht es etwa um neue Formen des Zusammenlebens wie bei dem vom ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Scherf unterstützten Wohn-Partner-Portal Misambo. Cecilie Eckler-von Gleich vom Kulturhaus Walle Brodelpott hält unterhaltsame Vorträge zur Geschichte der Überseestadt. Die Termine sind am Sonnabend um 16 Uhr sowie am Sonntag um 12 Uhr. Natürlich können auch die zahlreichen Oldtimer bewundert werden, für die der Schuppen Eins unter anderem bekannt ist.

Törns mit dem Schiff

Wie es sich für ein Hafenfest gehört, können die Festbesucher zu kleinen Törns mit dem Schiff aufbrechen. Am Sonntag um 10 Uhr starten die Hafenrundfahrten mit dem Fahrgastschiff „Stadt Verden“. An Bord erfährt man viel über die Hafengeschichte Bremens sowie die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung der Überseestadt. Es geht hinaus zum Molenturm, vorbei am Pier 2 sowie der Waterfront in den Holz- und Fabrikenhafen.

Ab 12 Uhr am Sonntag bringt die „Stadt Verden“ stündlich Festbesucher auf die andere Weserseite zum Lankenauer Höft sowie zum Spiel- und Wassergarten. Der Törn kann auch für einen Besuch der mittlerweile legendären Golden City

Hafenbar genutzt werden, die an diesem Wochenende das 360° Heimatliebe Festival mit Vintage-

flohmarkt, Filmvorführungen und vielem mehr veranstaltet. Der Fahrpreis beträgt 3 Euro.

Rundfahrten im Oldtimer

Während des ÜberseeTörns können sich Autoliebhaber standesgemäß von einem Chauffeur im Oldtimer durch die Überseestadt kutschieren lassen. Bis zu fünf verschiedene chromglänzende Wagen stehen bereit. Los geht es an beiden Tagen in regelmäßigen Abständen zwischen 12 und 17 Uhr am Schuppen Eins.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich ein WK-Bike ausleihen und per Pedale das Hafenquartier erkunden. Zum ÜberseeTörn stellt der WESER-KURIER extra viele seiner Leihfahrräder zur Verfügung. So können die Festgäste zum Beispiel entspannt auf ein Heißgetränk zu Lloyd Caffee in den Holzhafen radeln oder für einen kleinen Strandspaziergang zum Waller Sand. Und so geht es: Einfach die App auf das Smartphone laden, registrieren und das gewünschte Fahrrad ausleihen. Dazu den QR-

Code am Rad scannen – schon öffnet sich das Schloss am Rahmen. Und wenn die Radtour vorbei ist? Einfach den Drahtesel wieder abstellen und den Hebel am Schloss nach unten drücken. Schon ist die Ausleihe beendet.

Hier spielt die Musik

Die Bühne auf dem Festplatz zwischen den Schuppen Eins und Drei bietet ein abwechslungsreiches Programm von Theater über Chorvorführungen bis hin zur Tanzshow des TV Bremen Walle. Am Sonnabend ab 18 Uhr ist außerdem Party angesagt, denn die Coverband Heat the Beat heizt dem Publikum mit rockigen und groovigen Sounds ein. Am Sonntag ab 16 Uhr übernimmt dann die Blues-Formation Ten Straight Wins, und ab 18 Uhr entert das Team Romina die Bühne, um die Zuschauer mit lateinamerikanischen Klängen zum Tanzen zu animieren.

Der ÜberseeTörn findet am Sonnabend, 17. August, von 10 bis 24 Uhr sowie Sonntag, 18. August, von 11 bis 23 Uhr statt. Weitere Informationen zu dem großen Sommerfest gibt es im Internet unter www.ueberseetoern.de.