Oktober, beginnt um 18 Uhr die „Ladies Night“, bei der sich Besucherinnen auf Aktionen und Rabatte freuen können. Rechtzeitiges Erscheinen lohnt sich, um an den Eingängen eines der begehrten „Ladies Night“-Armbänder zu ergattern.

Den Montag, 29. Oktober, haben die Aussteller zum „Opa-Oma-­Enkeltag“ ernannt. Generationsübergreifende Gespanne sind von 14 Uhr an zum besonders günstigen Freimarktbummel willkommen. Dafür müssen sie sich lediglich am Infostand in der Theodor-Heuss-Allee ein Armband abholen.

Eine gute Investition sind die Tickets, die bis zu 25 Prozent Ersparnis bringen. Es gibt sie in drei Varianten – für Kinder, Familien und Actionhungrige. Das Kinderticket für 22 Euro enthält 15 Gutscheine, die für alle Kinderkarussells gelten. Mit dem Familienticket zum Preis von 24 Euro fahren Groß und Klein günstiger – es enthält neun Fahrten plus Prozente für sechs Restaurants in der Innenstadt. Abenteuerlustige Überflieger fahren zum Actionticketpreis von 30 Euro neunmal günstiger und bekommen ebenfalls Restaurantgutscheine.

Erhältlich sind die Tickets in der Tourist-Info der Bremer ­Touristik-

Zentrale, Böttcherstraße 4, im Kundencenter des WESER-KURIER, Martinistraße 43, sowie am Infostand auf dem Freimarkt.