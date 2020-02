Das Heimspiel gegen Paderborn im Dezember begrub sämtliche Ambitionen. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Während viele Anhänger der Grün-Weißen die Transferpolitik kritisieren, betonen Sportchef Frank Baumann, Aufsichtsratsboss Marco Bode und Trainer Florian Kohfeldt unisono, dass sie mit den Neuzugängen im Großen und Ganzen zufrieden seien und allen Spielern im Kader die Bundesliga zutrauen. Erst Mitte November hatte Baumann noch versichert, dass er „zu 100 Prozent von den Neuzugängen überzeugt“ sei und jeden Spieler wieder verpflichten würde.

Vehement gewehrt

Zu alt, zu verletzungsanfällig oder von der spielerischen Qualität her nicht für einen Bundesligisten geeignet, lauteten die Vorwürfe, die langfristigen Ausfälle von Sturmhoffnung Niklas Füllkrug, Abwehrspieler Ömer Toprak und Außenverteidiger Michael Lang schienen diese These zu untermauern. Doch die Verantwortlichen widersprachen vehement und weigerten sich zudem über lange Zeit, den bösen Begriff Abstiegskampf nur in den Mund zu nehmen. Zum Ende der Hinrunde schienen jedoch auch sie eines Besseren belehrt – und versuchten nicht länger, die Situation schönzureden.

Der Klassenerhalt ist in akuter Gefahr, vom Ziel Europa spricht an der Weser spätestens seit der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger SC Paderborn ohnehin niemand mehr. Die beiden letzten Spiele der Hinrunde waren geprägt von starker Verunsicherung, die Kritik am Trainer nahm stetig zu. Doch (noch) halten Vorstand und Sportchef an Kohfeldt fest, um mit ihm das Minimalziel zu erreichen: Der Bus soll Werder auch weiterhin zumindest nach München, Dortmund oder Leipzig bringen.