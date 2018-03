Häufig liegt es daran, dass sie in einem Bett schlafen, das nicht zu ihnen passt, sagen die Fachleute des Bettenhauses Uwe Heintzen am Wall. Die perfekte Kombination aus Lattenrost, Matratze, Kissen und Zudecke ist allerdings von Mensch zu Mensch verschieden. Worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt, weiß der Präventologe und Schlafexperte Markus Kamps.

Er zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Branche und ist seit vielen Jahren bundesweit als unabhängiger Fachdozent und Berater für Unternehmen und Endverbraucher unterwegs. Auch in den Medien ist er immer dann zu hören und zu sehen, wenn eine fachmännische Stimme zu Gesundheitsfragen rund um Schlaf und Stressbeseitigung gefragt ist. Mit seinen informativen und lebendigen Vorträgen ist Kamps seit Jahren gern gesehener Stammgast im Bettenhaus Uwe Heintzen – und er hat jedes Mal etwas Neues zu erzählen: „Fünf Kissen im Schrank und keines passt.“ So lautet das Thema seines ersten Vortrags am Freitag, 9. März, 11 Uhr. Am Freitag, 9. März, 16 Uhr, sowie am Sonnabend, 10. März, 10 Uhr, beginnen die Vorträge mit dem Titel „Orientierung im Matratzen-Dschungel: Fehlkäufe vermeiden“. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Platzreservierung im Bettenhaus Uwe Heintzen oder unter Telefon 32 73 07 wird empfohlen.

„Erholsamer Schlaf ist wichtig, um die Batterien wieder aufzuladen und körperlich sowie geistig fit zu sein“, sagt Kamps. Und auch für die Rückengesundheit sei ein guter Schlaf enorm wichtig. Wer jedoch auf einer 15 Jahre alten Matratze, einem durchgelegenen Lattenrost oder einem zu kleinen Kissen liege, müsse sich nicht wundern, wenn der Rücken schmerze.

„Gut schlafen – besser leben!“ So lautet das Firmenmotto im Bettenhaus Uwe Heintzen. Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet das Familienunternehmen, das von den Brüdern Kay und Tim Heintzen in zweiter Generation geführt wird, eine außergewöhnlich breite Palette an rückenfreundlichen Bettsystemen – und bestmögliche kompetente Unterstützung bei der Kaufentscheidung.

