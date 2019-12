Ob handgefertigter Baumschmuck vom Weihnachtsmarkt, ein neuer Raclettegrill für das Festmahl an Heiligabend, erlesener Kaffee aus einer kleinen Traditionsrösterei oder neuer Lesestoff für kalte Winterabende – die Möglichkeiten für kurzfristige Geschenke sind vielfältig. (Peter Endig, dpa)

Weihnachtspräsente für Vierbeiner, etwa Katzenspielzeug, erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. (Franziska Koark, dpa-tmn)

A wie Ausgehen: Ein gutes Essen im Lieblingsrestaurant oder in dem neuen Lokal, von dem man bereits so viel Gutes gehört hat. Danach ein Drink in der Cocktailbar oder in der Weinlounge: Die Bremer Gastronomen bieten Appetitliches für jeden Geschmack und jedes Budget.

Test: Raclettes schneiden zum Großteil «gut» ab (Daniel Maurer, dpa-tmn)

B wie Bremensie: Wer sich für die Geschichte und Geschichten der Stadt interessiert, findet im Handel jede Menge Lesefutter – von klassischen Nachschlagewerken über aktuelle Bildbände bis zu spannenden Krimis. Das gesamte Jahr schön anzuschauen sind auch die neuen Bremen-Kalender.

impressionen weihnachtsmarkt marktplatz (Torsten Spinti)

C wie Craft-Bier: Anhänger des Gerstensafts wissen: Da schmeckt nicht eines wie das andere. Immer mehr Kenner finden Freude an

ungewöhnlichen Biersorten aus Bremens kleinsten Brauereien. Und alle anderen sollten diese ruhig einmal kosten.

Für Herz, Kreislauf und Leber - Ist Kaffee ein Wundermittel? (Christin Klose, dpa-tmn)

D wie Delikatessen: Da ließe sich etwa ein süßer Geschenkkorb üppig füllen mit Lebensmitteln, die mit besonderer Liebe gemacht werden. Aus kleinen Bremer Manufakturen stammen unter anderem köstliche Pralinen, Babbeler, Klaben, Lebkuchen und Schokoküsse.

E wie Erinnerungen: Im Zeitalter der digitalen Fotografie sammelt sich auf den Speicherplätzen oft viel zu viel an. In einem schönen Album, begleitet von handgeschriebenen Kommentaren und Skizzen werden Urlaube oder familiäre Großereignisse unvergesslich.

F wie Fußball: Die schönste Nebensache der Welt ist ein dankbares Sammelgebiet. Fans aller Generationen freuen sich über Kaffeebecher und Schals ihres – meist grün-

weißen – Lieblingsvereins, Trikots oder Eintrittskarten.

G wie Glatteis: Wir erwarten auch in diesem Jahr die eine oder andere Frostperiode. Wohl dem, der Schlittschuhe in der passenden Größe besitzt. Wer große oder kleine Mitläufer damit beschenken möchte, sollte mit dem Kauf nicht warten, bis die Semkenfahrt zugefroren ist.

H wie Handgemacht: Selbstgebasteltes ist stets ein persönliches Geschenk. Talente finden Material

für ihre Projekte in Baumärkten, Stoff- und Wollläden sowie im Bastelshop. Wer lieber die Profis machen lässt: Der Bremer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der Schlachte-Zauber, der Wintermaak des Martinshofs und die Weihnachtsausstellung Bremer Kunsthandwerker in der Unteren Rathaushalle bieten Unikate, die man nicht an jeder Ecke findet.

I wie Informationen: Keine Frage: Mit einem Abonnement der Printversion oder der digitalen Ausgabe des WESER-KURIER ist man täglich bestens informiert.

K wie Kaffee: Bremen ist ein Paradies für Kaffeeliebhaber. Abseits vom Massenmarkt finden sich dort eine Reihe kleiner traditioneller Röstereien, die das Beste aus handverlesenen Bohnen machen und gute Tipps sowie passendes Zubehör für die perfekte Zubereitung parat haben.

L wie Lesefutter: Es muss eigentlich nicht erwähnt werden, freut Kulturpessimisten aber immer wieder: Bücher sind nach wie vor eines der beliebtesten Geschenke. Wer bei den kleinen Buchhandlungen vor Ort einkauft, trägt außerdem dazu bei, deren Existenz zu

sichern.

M wie Maritimes: Die Hanseaten haben eine große Affinität zum Wasser. Und vieles, worauf Sammler scharf sind: Bildbände, Überseekoffer, Porzellan und Gemälde mit maritimen Motiven finden sich im Buchhandel und bei Antiquariaten. Wetterfeste Troyer, Elbsegler & Co. gibt es in verschiedenen Bekleidungsgeschäften.

Q wie Quadrupede: Der Fachhandel registriert eine zunehmende Nachfrage nach besonderen Weihnachtsgeschenken für die vierbeinigen Mitbewohner. Tierfreunden, denen das zu weit geht: Geld- und Sachspenden für Tierschutzorganisationen kommen immer gut an.

R wie Renovieren: Opas Flur bräuchte dringend einen neuen Anstrich. Und Freundin Susanne träumt von einer Küche in Pink. Warum also nicht einmal die eigenen handwerklichen Talente verschenken?

S wie Silvester: Kaum sind die Weihnachtstage vorüber, steht mit dem Jahreswechsel bereits das nächste Fest in den Startlöchern. Für eine leckere Beschäftigungsmaßnahme an Silvester sowie an vielen weiteren gemütlichen Winterabenden sorgen Raclettegeräte und Fonduesets.

T wie Tickets: Ein Abend mit

der Lieblingsband, bei klassischer

Musik, im Varietétheater oder in einem der zahlreichen Schauspielhäuser der Hansestadt – das ist immer ein Highlight.

U wie Urlaub: Geht kostengünstig und umweltschonend auch auf dem Balkon. Mit hübschen Pflanzcontainern, Laternen oder Gartenskulpturen wird das Open-Air-

Wohnzimmer im Winter zu einer Augenweide. Für alle, die einmal raus und ferne Länder erobern möchten, eignet sich ein Gutschein vom Reisebüro.

V wie Vogelschutz: Ein dekoratives Vogelhäuschen oder eine Futterstelle bringen Leben auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten und sind ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt der Stadt.

W wie Wohlfühlfaktor: Eine willkommene Auszeit vom Alltag lässt sich zum Beispiel in Form eines Gutscheins für Massagen, den Besuch im Hammam oder für einen Termin im Kosmetikstudio verschenken.

Z wie Zeit: Die sollte man gerade zu Weihnachten großzügig verschenken – und deshalb gehören natürlich Zeitmesser aller Art ebenfalls zu den Geschenkeklassikern zum Fest.