Trendgemüse hat Saisonbeginn

Frischen Grünkohl erkennt man an seiner saftig-dunkelgrünen Farbe. Es gibt mannigfaltige Zubereitungsmöglichkeiten für die Wintervitaminbombe. (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Das grüne Gemüse ist reich an Nährstoffen und stärkt das Immunsystem in den kalten Tagen. Der Kohl ist in Norddeutschland besonders beliebt und lässt sich in der Küche vielfältig einsetzen.

Grünkohl – in einigen Regionen auch als Braunkohl, Krauskohl oder Friesische Palme bekannt – zählt zur Familie der Kreuzblütengewächse und gilt als klassisches Wintergemüse. Bei niedrigen Temperaturen steigt der Zuckergehalt der Blätter und macht sie süßlich-aromatisch. So kommt das gesunde Grün vielerorts bereits in den ersten kalten Tagen des Winters frisch auf den Tisch. Das Gemüse zählt eher zu den Nischenprodukten im Kohlsortiment. Die Anbaufläche in Deutschland belief sich zuletzt auf 1090 Hektar, wobei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen die größten Anbaugebiete liegen, die zusammen einen Anteil an knapp 91 Prozent der Anbau­fläche halten.

Leckere Variationen

Der Rezeptklassiker schlechthin ist Grünkohl mit Pinkel. Das Gericht hat besonders in Norddeutschland eine lange Tradition. Das Grün eignet sich aber auch als raffinierte Gemüsebeilage oder als Zutat in einer mediterranen Lasagne. Tipp: Grünkohl sollte immer erst kurz blanchiert werden, bevor er geschmort wird.

In den USA feiert das Gemüse ein großes Revival und wird dort in

Salaten oder als grüner Smoothie zubereitet. Tipp: Gekocht gilt der Kohl als bekömmlicher.

Fitmacher mit Biss

Viel Gutes steckt in Grünkohl, etwa Mineralstoffe wie Kalzium und Kalium und die

Vitamine A und C. Diese Mischung stärkt das Immunsystem und macht das Gemüse zum idealen Begleiter in der kalten Jahreszeit. Zudem ist Grünkohl – da Gemüse – kalorienarm. Aufgrund des hohen Anteils an Ballaststoffen kann man sich richtig an ihm sattessen.

Lagerung

und Zubereitung

Frischen Grünkohl erkennt man an seinen dunkelgrünen, festen Blättern. Als Winter­gemüse fühlt er sich in der Kälte besonders wohl. Daher ist der Kühlschrank der ideale Ort zur Aufbewahrung. Dort bleibt das Grün bis zu einer Woche knackig und frisch. Um den Kohl zuzubereiten, werden die einzelnen Blätter vom Strunk geschnitten und gründlich gereinigt. Die dickeren Blattenden sollten dreiecksförmig entfernt werden, da sie mitunter

etwas zäh schmecken können – also getrost weg damit.