Die Zubereitung dauert rund eine Stunde.

Zutaten für 4 Personen: 1,25 kg Grünkohl, 1 Zwiebel, 2 EL Butter, 200 g Graupen, etwa 1 l heiße Brühe, etwa 100 ml Weißwein, 4 Stiele Thymian, 4 Zweige Rosmarin, 600 g Zanderfilet, 1–2 EL Zitronensaft, Salz, 100 g geriebener Parmesan, 50 g Schmand, Pfeffer

Zubereitung: Grünkohl putzen, grobe Blattstiele entfernen und Blätter in Stücke schneiden. Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Grünkohl und Zwiebel in 1 EL erhitzter Butter 5–10 Min. dünsten. Graupen dazugeben und ebenfalls andünsten. Brühe und Weißwein nach und nach angießen und etwa 40 Min. garen. • Kräuter waschen. Zanderfilet waschen, trocken tupfen, säuern und salzen. Übrige Butter in einer Pfanne erhitzen. Kräuter und Zanderfilet dazugeben und den Fisch von beiden Seiten 8–10 Min. dünsten. • Risotto mit der Hälfte des Käses und dem Schmand verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Grünkohl-Graupenrisotto in großen Schalen anrichten, Das Zanderfilet darauflegen, mit übrigem Käse bestreuen und servieren. Pro Portion: 620 kcal, 50 g Eiweiß, 23 g Fett, 43 g Kohlenhydrate.