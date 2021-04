Deko, Mode, Utensilien? Viertel und Wall haben sie. (Kristina Bumb)

Rabe & Co. am Wall. „Es waren vor allem die menschlichen Begegnungen und der direkte Austausch.“ Dafür steht der stationäre Handel schließlich – und all die Shoppingtouren im Internet schaffen es eben nicht, das Grundbedürfnis nach Kontakten und Gesprächen zu stillen.

„Bei uns kann der Corona-Alltag eine Weile vor der Eingangstür bleiben“, sagt Storch. „Dazu tragen wir gerne bei.“ So hätten bereits zahlreiche Kunden berichtet, sich in Tagen wie diesen etwas für ihre heimischen vier Wände zu schenken, statt zu verreisen. Zudem sei deutlich zu spüren, dass viele Menschen sich nach all dem Verzicht eine Belohnung gönnen möchten. „Auch ein kleines Windlicht oder ein österlicher Dekorationsartikel kann sehr glücklich machen“, betont Storch. Für den Grad der Freude spiele die Höhe der Investition eine nebensächliche Rolle.

Lebendiges Miteinander

Mit ebenso feinen Utensilien, Deko- und Geschenkartikeln lockt das Viertel. Es ist bunt, anders – und das gerne: Der Blick in die Schaufenster bestätigt die unkonventionelle, ein wenig exzentrische, stets weltoffene und genießerisch Lebensart jedes Mal aufs Neue. Anstelle immer gleicher Filialisten mit monotonen Sortimenten herrscht dort ein lebendiges Miteinander alteingesessener Traditionsgeschäfte und junger Adressen. Auf diese Art verbindet das Quartier Spezialisten vielerlei Branchen, vertraute Gesichter und die Zeit für zwanglose Gespräche.

Mit dem Frühling ist zudem attraktive Frischware in den Auslagen der Boutiquen und Fachhändler eingetroffen: Kleidung, Inneneinrichtung, Möbel für Balkon und Terrasse sind nur wenige Beispiele. Auch wer kleine wie große Geschenke zu Ostern, zu jedem anderen sich anbietenden Anlass oder für sich selbst sucht, wird bei all den Adressen für Accessoires, Papeterie, Haushalt, Floristik, Dessous, Schmuck oder Schönheit etwas entdecken, das man nicht an jeder Ecke sieht.

Tipp: Im virtuellen Schaufenster der Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV) – zu finden unter www.dasviertel.de – präsentieren die Kaufleute jede Menge Ideen und Inspirationen, zum Beispiel aus den Kategorien Einrichten, Dekorieren, Wohnen, Fairtrade, Freizeit, Mode, Spiel und Sport oder Schmuck und Accessoires. Und wer sich dann immer noch nicht entscheiden kann, ist mit Gutscheinen gut bedient, die die Geschäfte auf Anfrage ausstellen.

Ist der Besuch gerade nicht möglich ist, finden die Viertelkaufleute bestimmt Mittel und Wege, ihre Kundschaft glücklich zu machen. Wer welche Bestell- und Lieferservices anbietet, lässt sich per Telefon oder E-Mail herausfinden. Die Liste der ansässigen Geschäfte sowie die entsprechenden Kontaktdaten finden sich ebenfalls auf der Internetseite der IGV.