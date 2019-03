Kaninchen sind zwar niedlich, deshalb aber nicht zwingend die optimalen Spielgefährten für Kinder. Mit dem Haustier sind unter anderem Kostenaspekte verbunden. (BIANCA KLÄNER)

Eine Anschaffung sollte daher wohl überlegt sein.

Zunächst sollte man sich vergegenwärtigen, dass die flauschigen Mitbewohner eine langjährige Verantwortung bedeuten: Abhängig von Rasse und Haltungsbedingungen, werden Kaninchen durchschnittlich bis zu neun Jahre alt. Das niedliche Aussehen verleitet oft zur Annahme, Kaninchen seien gute Spielgefährten für den Nachwuchs. Nach Aussage des Bundesverbands für Tiergesundheit (BfT) sind das natürliche Verhalten der Fellnasen und die kindliche Zuwendung nicht unbedingt kompatibel. Ebenso lässt sich nicht jedes Kaninchen gern streicheln oder auf den Arm nehmen. Zudem gibt der Verband zu bedenken, dass eine Einzelhaltung der sonst geselligen Tiere nicht empfehlenswert ist – damit Kaninchen sich wohlfühlen, sollten sie einen Artgenossen haben.

Als bewegungsfreudige Tiere benötigen Kaninchen ausreichend Auslauf. Da nur in wenigen Fällen ein separates Zimmer für das Haustier zur Verfügung steht, müssen die Besitzer ihr Wohnzimmer tierfreundlich gestalten und so die Sicherheit der Fellnasen gewährleisten. Denn Kaninchen knabbern nicht nur Löcher in Bezüge, sondern gehen auch an Kabel. Zudem verstecken sie sich hinter Möbeln und müssen dann aufwendig hervorgeholt werden. Mit Gittern und einem Kabelschutz lassen sich die Bereiche abteilen, die das Haustier nicht betreten soll. Zudem müssen giftige Pflanzen wie Weihnachtssterne und Primeln aus der Reichweite der Kaninchen entfernt werden.

Das Futter ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die Bundestierärztekammer rät zu hochwertigem Heu als Hauptanteil der Nahrung. Fertigfutter, Wurzelgemüse oder Grünfutter wie ungespritzter Löwenzahn aus dem eigenen Garten sind der Kammer zufolge lediglich als Ergänzung gedacht.

Regelmäßig auf die Waage

Zur Verantwortung des Halters gehört ferner die regelmäßige Gewichtskontrolle: Kaninchen dürfen nicht zu dick werden, da dies ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf- Probleme sowie für Harnwegsinfektionen bedeutet und das komplexe Verdauungssystem stören kann.

In Sachen Kosten sollten bereits bei der Anschaffung Tierarztbesuche einkalkuliert werden, da die Tiere vielfach gesundheitliche Probleme bekommen können. Ein häufiger Anlass für den Gang zum Veterinärmediziner sind die ständig wachsenden Zähne. Laut der Bundestierärztekammer schleifen sich die Beißerchen zwar im Idealfall durch das Nagen von selbst ab. Bei ungeeigneter Nahrung oder schlechter Futteraufnahme können sich aber schnell Zahnspitzen an den Backenzähnen bilden. Frisst das Tier nicht mehr wie gewohnt, kann dies ein Hinweis auf Zahnprobleme sein, die sich ein Tierarzt anschauen sollte.

Auch die Krallen der Vierbeiner müssen regelmäßig geschnitten werden. Nicht jedem Halter gelingt dies in Eigenregie. Insbesondere bei Kaninchen mit schwarzen Krallen ist es schwierig, diese zu kürzen, ohne die Blutgefäße zu verletzen. Der Tierarzt des Vertrauens übernimmt diese Aufgabe professionell.

Ein weiterer Anlass für den Besuch in einer Praxis können ernsthafte Erkrankungen sein, etwa die Encephalitozoonose, die viele unter den Namen des auslösenden Parasiten E.cuniculi oder Sternguckerkrankheit kennen. Ein auffälliges Symptom ist die Kopfschiefhaltung des Tiers. Eine umgehende Diagnose und Behandlung mit einem entsprechenden Antiparasitikum sind dringend erforderlich.

Die Ausgaben für ein Kaninchen können sich also schnell zu beachtlichen Kosten summieren. Im Jahr 2015 hat der britische Pets-Animal- Welfare-Bericht gezeigt, dass Besitzer im Lauf eines Kaninchenlebens bis zu 12 800 Euro für ihren Liebling ausgeben.