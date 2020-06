Erneuerbare Energien

Verschmutzte Luft macht krank

Bianca Kläner

Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen, stellen beim Fensterputzen jedes Mal aufs Neue fest, wie hoch die Luftverschmutzung ist. Laut einer im Jahr 2016 im American Association for Cancer Research Journal veröffentlichten Studie haben ältere Personen, die dauerhaft einer hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt sind, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken.