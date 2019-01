In englischsprachigen Ländern nennt man ihn kale, in der Schweiz Federkohl, in Italien cavolo nero, und in Deutschland heißt er Grünkohl, Braunkohl oder Krauskohl. „Grünkohl bietet durch seine

Sortenvielfalt nicht nur enorme

Geschmacksvariationen“, erklärt Christoph Hahn, der an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg die Pflanze erforscht. „Mit seinen vielen gesunden Inhaltsstoffen kann er unsere Küche das ganze Jahr über als Superfood bereichern – ob klassisch zubereitet, als Salat oder Smoothie.“

Sorte auswählen

Wer Grünkohl in seinem Garten anpflanzen will, hat die Qual der Wahl. Im Norden Deutschlands, Heimat und dem Hauptanbaugebiet, erzählt man, dass es so viele Sorten gibt wie Dörfer auf dem Lande: Jede Gemeinschaft oder

sogar jede Familie pflegte früher ihre eigene Sorte und gab sie an nachfolgende Generationen weiter. Grünkohl-Forscher Hahn schätzt, dass es heutzutage etwa 120 bis 150 Sorten gibt, die sich durch Wuchs, Krausigkeit, Farbe, Ertrag, Geschmack und in ihren Inhaltsstoffen unterscheiden.

Abgesehen von ausreichend Nährstoffen und Wasser sowie einer regelmäßigen Lockerung des Bodens benötigt Grünkohl keine besondere Pflege. In den ersten Monaten ist er aber anfällig für Schädlinge. Insbesondere Kohlfliegen sowie Raupen von Kohlweißling und Kohleule haben es auf die jungen Blätter abgesehen. Um sie zu schützen, empfiehlt Ahlers ein Gemüsefliegennetz, das über einem Bogen aus Federstahlstangen in

60 bis 80 Zentimetern Höhe montiert ist. Sorge, dass der Kohl so zu wenig Licht abbekommt, ist unbegründet: „Grünkohl kommt auch mit etwas mehr Schatten zurecht“, erklärt Ahlers.

„Dass man Grünkohl vor allem in Norddeutschland findet, hängt vor allem mit klimatischen Faktoren und der Trockenheitsempfindlichkeit der Pflanzen zusammen“, erklärt Hahn. „Im Süden herrscht im Winter eine trockenere und extremere Kälte als im von ozeanischem Klima geprägten, milderen Norden Deutschlands.“

Hartmut Clemen vom Landesverband der Gartenfreunde Bremen empfiehlt, den Grünkohl ab Mitte Juni zu kultivieren und vier Wochen später ins Beet zu setzen. „Wenn Kohl zu früh gesät und gepflanzt wird, schießt er in die Höhe.“

Als ideale Vorfrucht und Mischkultur gelten Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen, da sie Stickstoff als Dünger im Boden binden. „Als Starkzehrer benötigt Grünkohl einen nährstoffreichen, gesunden Boden“, sagt Clemen. Auch Sellerie, Spinat, Frühkartoffeln und Erdbeeren vorab seien kein Problem – vor allem, wenn man den Kohlpflanzen Hornspäne oder Kompost in die Erde gibt.

Verheerende Folgen für die Bodengesundheit kann hingegen eine Vorkultur mit anderen Kreuzblütengewächsen haben. „Vor Grünkohl sollte kein anderer Kreuzblütler wie Kohlrabi gesetzt und kein Senf als Gründünger verwendet werden. Beide Kulturpflanzen übertragen die Kohlhernie, einen bodenbürtigen Pilz“, warnt Clemen.

Seine Empfehlung: Drei bis vier Jahre lang warten, bevor man das nächste Mal ein Kreuzblütengewächs pflanzt. Von einer Bekämpfung der für Kohlpflanzen typischen Krankheit mit Kalkstickstoff hält er nichts. „Kalkstickstoff tut Flora und Fauna nicht gut.“

Die Jungpflanzen sollten im

Abstand von 40 Zentimetern gesetzt werden. Damit sie schön in die Höhe wachsen, ist Sorgfalt angesagt beim Einpflanzen: „Die Wurzeln sollten senkrecht eingesetzt werden“, erklärt Ahlers. „Faserwurzeln, die nach oben gebogen sind, können sich nicht entwickeln.“ Und: „Der Kohl darf nur so tief, wie in der Anzucht geschehen, gepflanzt werden. Das heißt Augenmaß und Feingefühl.“

Erntereif im Oktober

Nach rund vier Monaten ist der Grünkohl erntereif und kann Blatt für Blatt von unten nach oben beerntet werden. „Die Spitze muss stehen bleiben, sonst wächst der Kohl nicht weiter“, sagt Clemen. Zur Blüte kommt der Grünkohl in der Regel erst im zweiten Jahr. Seine kleinen gelben Blüten sind im Frühjahr vor allem für Bienen ein regelrechter Genuss.

Dass der Kohl Frost benötigt, um überhaupt zu schmecken, ist ein Mythos. Allerdings: „Grünkohl wird tatsächlich milder und süßer, je kälter es draußen ist“, sagt Christoph Hahn vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg.

Der Grund: Der Stoffwechsel der Pflanzen verlangsamt sich, Zucker und andere Geschmacksstoffe werden angereichert. Dies geschieht

jedoch auch bereits bei allgemein kühlen Temperaturen. Frost im

engeren Sinn ist dafür nicht notwendig.