Oktober, sind die Gäste eingeladen, bis Mitternacht zu feiern. Am Reformationstag, Mittwoch, 31. Oktober, gelten die regulären Öffnungszeiten.

Der kleine Freimarkt am Markt wird am morgigen Freitag, 19. Oktober, um 16 Uhr eröffnet. Der großen Freimarkt an der Bürgerweide startet mit den Eröffnungsfeierlichkeiten um 18 Uhr samt Krönung der Miss Freimarkt 2018 und dem Bierfassanstich. Die anschließenden Böllerschüsse sollen es die ganze Stadt hören lassen: Der Spaß kann beginnen.

Nicht verpassen sollten Premierengäste das spektakuläre Eröffnungsfeuerwerk, das gegen 21.45 Uhr den Himmel zum Strahlen bringt. Unbedingt vormerken sollten sich die Freimarktsbesucher zudem eine Reihe besonderer Termine in der Freimarktszeit. Dazu gehört der große Freimarktsumzug, der zur Halbzeit des Rummels am Sonnabend, 27. Oktober, seinen Drei-­Kilometer-Lauf durch die Stadt nimmt. Start ist um 10 Uhr in der Pappelstraße in der Neustadt, um 11 Uhr wird der bunte Zug am Marktplatz erwartet. Für den 51. Freimarktsumzug haben sich 150 Vereine, Firmen, Organisationen, Sportvereine, Spielmannszüge und Landjugendgruppen mit insgesamt rund 3500 Teilnehmern angekündigt.

Eine Jury unter Vorsitz von Bürgerschaftspräsident Christian Weber wählt wieder die schönsten Fußgruppen und Festwagen, die um 14.30 Uhr im Bayernzelt auf der Bürgerweide gekürt werden. Für Rollstuhlfahrer ist direkt vor der Bühne am St. Petri-Dom ein Areal mit besten Aussichten auf den Umzug reserviert.

Gäste mit Behinderungen sind selbstverständlich an jedem einzelnen Tag auf dem Freimarkt willkommen. Doch an einem Freimarktstag sind sie die Ehrengäste. Am Donnerstag, 25. Oktober, laden die Schausteller ab 12 Uhr wieder zum Tag der Menschen mit Behinderungen ein.

Gottesdienst mit Musik

Ein bewährter Termin ist auch der Freimarktsgottesdienst, zu dem Dompastorin Ingrid Witte und Pastor Renke Brahms am Vormittag des Reformationstags, Mittwoch, 31. Oktober, um 11 Uhr ins ­Riverboat einladen. Die Feier wird musikalisch begleitet von der Band „Soulcake“ und dem Chor „Gospels and more“.

Auch die schönsten Tage gehen irgendwann vorbei. So „beerdigen“ die Schausteller am Sonntag, 4. November, von 20.30 Uhr an nach guter alter Tradition die 983. Ausgabe des Freimarkts. Der Trauerzug versammelt sich am Riverboat, zieht mit einem bunt geschmückten Sarg über die Bürgerweide und verteilt dabei Rosen an die Besucher, die dem Volksfest die letzte Ehre erweisen. Um 23 Uhr gehen endgültig die Lichter aus.