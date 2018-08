Wer sich etwas zuschulden kommen lassen hat oder von einem anderen geschädigt wurde, findet Beistand beim Anwalt seines Vertrauens.

Trifft eine Person bei einem Unfall zwar keine Schuld, war sie jedoch schneller als mit der Richtgeschwindigkeit unterwegs, kann sie bei einem Unfall haftbar sein. So entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf im vergangenen Jahr im Fall einer Fahrerin (Az. I-1 U 44/17), die auf der Autobahn überholen wollte. Sie wechselte auf den linken Fahrstreifen, wo es zur Kollision mit einem sich auf dieser Spur nähernden Auto kam, das laut Sachverständigengutachten eine Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern hatte. Wegen des Überschreitens der Richtgeschwindigkeit haftete der Fahrer zu 30 Prozent mit, auch wenn das Gericht die überwiegende Schuld aufgrund ihres unvorsichtigen Spurwechsels bei der Frau sah.

Sollte oder muss man nach einem Unfall die Polizei rufen? Nicht jeder Autofahrer kennt die Antwort. Zwingend muss die Polizei verständigt werden, sobald es Tote oder Schwerverletzte gibt. Aber auch wenn einer der Beteiligten dies wünscht oder der Geschädigte bei dem Unfall nicht vor Ort ist, ist es Pflicht. Ein Beispiel für Letzteres ist der sogenannte Parkrempler: Beschädigt ein Pkw-Fahrer etwa beim Abstellen seines Wagens auf dem Supermarktparkplatz ein anderes Kfz, dessen Fahrer nicht anwesend ist, muss der Unfallversucher mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Polizei informieren. Kehrt der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs nicht zeitnah vom Einkaufen zurück, reicht es nicht aus, einen Zettel an die Windschutzscheibe zu klemmen. Wer einfach wegfährt und den Schaden nicht polizeilich meldet, macht sich der Fahrerflucht strafbar.

Notorisches Falschparken ist entgegen landläufiger Auffassung ebenfalls kein Kavaliersdelikt, sondern kann durchaus vor Gericht enden. Wer etwa unberechtigt sein Fahrzeug auf einem Behindertenparkplatz oder einer Feuerwehrzufahrt abstellt, muss nicht nur mit einem Verwarnungsgeld, sondern auch mit kostenpflichtigem Abschleppen rechnen. Wiederholungstätern droht unter Umständen eine Vorladung zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) sowie bei deren Nichtbestehen der Führerscheinverlust.

Durchfahrt gewähren

Für so manchen Autofahrer ging die diesjährige Hauptreisezeit in den Sommerferien mit Staus und Unfällen auf den Fernstraßen einher. In solchen Situationen haben alle Anwesenden nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Pflichten, die sie kennen sollten. Dazu gehört vor allem das Bilden einer Rettungsgasse. Wer dagegen verstößt, wird mit einem Bußgeld zur Rechenschaft gezogen, wofür seit 19. Oktober vergangenen Jahres höhere Sätze gelten. So sind bei einem reinen Verstoß mindestens 200 Euro fällig – statt vormals 20 Euro. Wer Dritte gefährdet, zahlt 280 Euro. Entsteht durch die Verkehrsbehinderung ein Sachschaden, erhöht sich die Geldbuße auf 320 Euro. Hinzu kommen jeweils zwei Punkte in Flensburg sowie in den beiden letztgenannten Fällen ein einmonatiges Fahrverbot.

Vor allem in ländlichen Gefilden steigt im bevorstehenden Herbst das Risiko für Wildunfälle. In der Kfz-Teil- oder Vollkaskoversicherung ist der Zusammenstoß mit Haarwild versichert. Damit gemeint sind etwa Schwarz- und Rotwild, Hasen, Füchse, Wildschweine oder Fischotter. Damit die Versicherung die Kosten übernimmt, muss jedoch tatsächlich eine Kollision mit dem Tier stattgefunden haben. Wer einem Wildschwein nur ausweicht und daraufhin von der Straße abkommt, bekommt den Schaden an seinem Wagen unter Umständen nur ersetzt, wenn er über eine Vollkaskoversicherung verfügt. In jedem Fall ist es ratsam, nach einem Wildunfall die Polizei zu rufen, den Schaden am Pkw durch Fotos zu dokumentieren und sich anschließend mit seiner Versicherung in Verbindung zu setzen.

Rutschen verboten

Wer für die kommende kalte Jahreszeit gewappnet sein möchte, sollte rechtzeitig an den Reifenwechsel denken. Denn in Deutschland gilt Winterreifenpflicht. Waren bis Ende vergangenen Jahres noch Reifen ausreichend, die mit „M+S“ gekennzeichnet sind, dürfen seit

Januar neue Pneus nur aufgezogen werden, wenn sie das sogenannte Alpine-Symbol tragen. Für alle, die ihre Winterreifen vor diesem Datum gekauft haben, gilt eine Übergangsfrist bis 30. September 2024.

Autofahrer, die bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerbereifung fahren, riskieren ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Werden andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet, sind 80 beziehungsweise 100 Euro plus ein Punkt in Flensburg fällig. Wer einen Unfall baut, dem drohen 120 Euro Bußgeld, ein Punkt sowie Schwierigkeiten mit der Kfz-Versicherung. Weist diese dem Fahrer grobe Fahrlässigkeit nach, bleibt dieser meist auf den

Reparaturkosten sitzen.