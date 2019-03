Nach Streifzügen durch die Natur bringen Haustiere im dichten Fell häufig gleich mehrere Zecken mit nach Hause. (Frank Rumpenhorst und DJD/FRONTLINE, DJD/FRONTLINE)

Nach Streifzügen durch die Natur bringen die Tiere im dichten Fell häufig gleich mehrere der kleinen Krabbelwesen mit. Haben Zecken eine geeignete Stelle gefunden, beginnen sie zu saugen. So gelangt Zeckenspeichel in den Blutkreislauf des Opfers – und der kann Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger enthalten. Zecken gibt es nicht nur im Sommer: Schon ab sechs Grad Celsius Außentemperatur suchen die Parasiten ihre nächste Blutmahlzeit.

Zecken übertragen bei Tieren ernsthafte Krankheitserreger, etwa die der Borreliose, der Babesiose, auch Hundemalaria genannt, der Anaplasmose und der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Fieber, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Lahmheit, Gelenkentzündungen und epileptische Anfälle können die Folgen sein. Auch für die Tierhalter sind die Lyme-

Borreliose und FSME gefährliche Infektionskrankheiten. Gegen die FSME gibt es eine Impfung, gegen die Lyme-Krankheit kann man sich allerdings nur schützen, indem man Zeckenstichen vorbeugt. Ihre Symptome bei Menschen sind ernsthaft und unangenehm: Die Krankheit kann sich Experten zufolge anfühlen wie ein grippaler Infekt, die Muskeln und Gelenke schmerzen. Anfangs falle häufig ein roter Ausschlag auf. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber, Schwindel, Übelkeit und Sehbeschwerden sind die harmloseren Symptome. Selbst Jahre nach der Ansteckung kann sich die Infektion noch mit Gelenkentzündungen und Nervenkrankheiten bemerkbar machen.

Tierbesitzer sollten sich in der Apotheke über einen angemessenen Zeckenschutz informieren. Für Hunde und Katzen gibt es ein Antiparasitikum. Der Wirkstoff verteilt sich über die oberen Hautschichten auf der Körperoberfläche. Die Wirkung beginnt, sobald die Zecke mit dem Wirkstoff auf der Haut in Kontakt kommt, also bevor sie zusticht. Das Mittel kann auch bei trächtigen Tieren sowie Welpen ab dem ersten Lebenstag angewendet werden. Für einen optimalen Schutz sollte man mit einer Behandlung frühzeitig beginnen und sie regelmäßig alle vier Wochen bis in den Herbst auffrischen.