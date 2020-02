Gabriela und Rainer Brinkema verbinden mit ihren maßgeschneiderten Schranklösungen Funktion und Ästethik. (BM Schrankdesign)

Mit den Maßanfertigungen von BM Schrankdesign wird jeder Wohn- und Arbeitsraum optimal ausgenutzt. Gleichzeitig lässt die große Bandbreite gestalterischer Optionen viel Raum für Individualität. Davon können sich anspruchsvolle Kunden seit zwei Jahren im Showroom, Am Wall 174, überzeugen.

Die individuellen BM Schranksysteme werden millimetergenau von Wand zu Wand sowie vom Fußboden zur Decke eingepasst, und fügen sich auch in problematischen Ecken, Nischen sowie Dachschrägen perfekt ein. Sie können sich anschließend in klassische oder begehbare Kleiderschränke, Garderoben oder Bibliotheken verwandeln, oder zusätzlichen stilvollen Raum im Büro, in Fluren, in der Küche oder im Badezimmer schaffen.

Auch optisch sind sie wahre Verwandlungskünstler: Die Fronten der Gleit- oder Schiebetüren sind in zahlreichen Farben lackierbar sowie aus Echtholz, farbigem Glas oder als Spiegel und sogar in Stein-, Metall-, Keramik- sowie Textiloptiken erhältlich. „Vor allem Beton und Metalldekore sind aktuell sehr in Mode und werten Räume op-­

tisch auf“, erläutert Geschäftsführer Rainer Brinkema.

BM Schrankdesign geht auf das Unternehmen BauMit zurück, das im Jahr 1966 von Julius Kurt Probst in der Hansestadt gegründet wurde. Rainer und Gabriela Brinkema führen die Firma in zweiter Generation und mit gleichbleibend hohen Standards für handwerkliche Qualität, erstklassiges Design sowie ökologische Nachhaltigkeit.

„Für die Schränke werden ausschließlich Materialien deutscher Hersteller verwendet“, erläutern die Inhaber. Die Montage erfolgt pünktlich nach Terminabsprache durch die erfahrenen hauseigenen Tischler und Monteure. Ihre persönlichen Ansprechpartner sind auch nach dem Kauf jederzeit für die Kunden da – die nicht selten wiederkommen, um „Nachschub“ zu bestellen, sagen Gabriela und Rainer Brinkema. Denn neben einer fünfjährigen Garantie auf ihre Maßmöbel können die Inneneinrichter vom Wall eines versprechen: „BM Schrankdesign macht Lust, auch aus anderen Räumen das Beste herauszuholen.“

BM Schrankdesign, Am Wall 174, hat montags bis freitags von 11 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Persönliche Beratungstermine können unter Telefon 0421 / 120 22 oder per E-Mail an info@bm-schrankdesign.de vereinbart werden. Erste Ideen und Inspirationen für persönliche Wohnträume gibt es im Internet unter www.bm-schrankdesign.de.