Ein Vermieter sanierte seine Immobilien und wollte die Fahrten zu den Baustellen je gefahrenem Kilometer absetzen. Vom Gericht wurde ihm aber nur die Entfernungspauschale zugesprochen.

Manche Privatleute sowie der Großteil der Selbstständigen und Freiberufler holen sich für diese komplizierte Materie professionelle Unterstützung durch einen Steuerberater.

Der Experte kennt sich mit den Feinheiten des Steuerrechts aus und ist zudem auf dem Laufenden, in welchen Angelegenheiten es eine wichtige Rechtsprechung gibt, auf die man sich beziehen kann. Denn manches im Steuerrecht ist Auslegungssache und muss im Streit zwischen Fiskus und Bürger von Justitia geklärt werden.

Ob selbstständig oder angestellt – bei der Steuererklärung gibt es einiges zu beachten.

Ein Beispiel, das viele Berufstätige betrifft, ist der zweite Wohnsitz: Ein Arbeitnehmer findet etwa einen befristeten Job, für den er seinen Hauptwohnsitz nicht aufgeben möchte. Daher mietet er am Arbeitsort eine Unterkunft, die ausgestattet werden muss und Kosten verursacht. Was davon in der Steuererklärung zu berücksichtigen ist, hat im April der Bundesfinanzhof (Aktenzeichen VI R 18/17) entschieden. Nach dem Urteil sind Einrichtungsgegenstände als eigen-­

ständiger Posten anzuerkennen und gehören rechtlich nicht in die Rubrik „Nutzung der Unterkunft“.

Geklagt hatte ein Steuerzahler, der für seine Zweizimmerwohnung am Arbeitsort 3000 Euro Werbungskosten für Möbel und Haushaltsgegenstände angegeben hatte. Das Finanzamt wollte die Kosten als beschränkt abziehbare Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft einstufen, doch

die höchstrichterliche Rechtsprechung stimmte dem Steuerzahler zu: Der Fiskus muss die Ausgaben komplett als eigenen Posten anerkennen.

Auch wer Immobilien besitzt, die er nicht selbst nutzt, kann die Unterstützung durch einen Steuerberater gut gebrauchen. Denn Vermietern können etliche Kosten entstehen, und nicht jeder Laie weiß, welche davon er bei der Steuererklärung angeben kann. Wer beispielsweise nicht in der Nähe seines Mietobjekts wohnt, hat Ausgaben für Benzin, wenn er vor Ort sein muss. Diese werden zwar vom Finanzamt in Form einer Kilometerpauschale anerkannt, doch dafür gibt es Grenzen, die der Bundes­finanzhof festgelegt hat.

Anlass dafür war der Fall eines Steuerpflichtigen, der außerhalb seines Wohnorts mehrere Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus sanierte. Innerhalb eines Jahres suchte er die Wohnungen dazu in 165 Einzelfahrten und das Haus in 215 Einzelfahrten auf. Das Finanzamt nahm zu Ungunsten des Immobilienbesitzers an, dass er am Ort seiner Vermietungsobjekte eine feste Tätigkeitsstätte habe. Daher stehe ihm nicht die von ihm eingereichte Berechnung jedes einzelnen gefahrenen Kilometers zu, sondern lediglich die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes. Der Bundesfinanzhof befasste sich aufgrund der Klage des Steuerzahlers mit dem Fall (Aktenzeichen IX R 18/15) und entschied, dass tatsächlich eine regelmäßige Tätigkeitsstätte vorliege, da der Vermieter an praktisch an jedem Arbeitstag vor Ort gewesen sei. Daher war die Anwendung der Entfernungspauschale korrekt.

Für viele Menschen gilt der Besitz einer Immobilie als Lebenstraum – doch dabei kann auch einiges schiefgehen. Dies musste ein Eigentümer feststellen, an dessen selbst genutzter Wohnung Schäden vorlagen. Ursache waren Baumängel, deren Beseitigung hohe Kosten nach sich zogen. Da wegen Verjährung keine Ersatzansprüche gegenüber Dritten mehr möglich waren, wollte der Hausbesitzer zumindest den Fiskus ins Boot holen. In seiner Steuererklärung machte er die Ausgaben als außergewöhnliche Belastung geltend, weil sein existenznotwendiger Grundbedarf – das Wohnen – betroffen sei und es auch keine Anhaltspunkte für eigenes Verschulden gebe.

Da das Finanzamt anderer Meinung war, musste der Bundes­finanzhof Recht sprechen (Akten­zeichen VI B 106/17). Er stellte sich auf die Seite des Fiskus, dass in einer solchen Fallkonstellation eine außergewöhnliche Belastung nicht gegeben sei – es sei denn, es gelte konkrete Gesundheitsgefährdungen abzuwenden oder die Nutzung des Gebäudes zu Wohnzwecken sei elementar infrage gestellt. Beides war nicht der Fall, und der Betroffene blieb auf den Beseitigungskosten sitzen.

Angewiesen auf das Expertenwissen der Steuerberater sind darüber hinaus Selbstständige. Diese können zwar vieles, jedoch nicht alles absetzen. Hier ist Detailwissen gefragt. So kann etwa derjenige, der eigene Geschäftsräume hat, unter bestimmten Umständen zugleich auch ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen. Dies entschied der Bundesfinanzhof (Aktenzeichen III R 9/16), nachdem ein selbstständiger Logopäde versuchte, dies so bei der Steuererklärung anzugeben. Der Steuerpflichtige hatte ein offenes Praxiskonzept, durch das am Standort seines Schreibtischs viel Kommen und Gehen herrschte. Um sich konzentrieren zu können, erledigte er seine Verwaltungsarbeiten bevorzugt zu Hause. Als das

Finanzamt das häusliche Arbeitszimmer nicht anerkennen wollte, klagte der Logopäde. Die Richter beschäftigten sich mit seiner räumlichen Situation und stellten fest, dass angesichts der konkreten Ausstattung und Größe der Praxis die zusätzliche Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers für Verwaltungsarbeiten angemessen sei.