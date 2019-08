Nutzer sind oft unsicher, was sie bei Betrug in der digitalen Welt tun können. (djd/Itzehoer Versicherungen/Antonioguillem - stock.adobe.com)

Aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten.

Immer mehr rücken negative Begleiterscheinungen ins Blickfeld: Die Stichworte lauten Hasskommentare, Cybermobbing, Phishing, Daten- und Identitätsmissbrauch oder Datenverlust. Zunehmend in den Fokus geraten auch Fakeshops: Sie existieren nur virtuell, denn die Betreiber kassieren ab, ohne eine Ware geliefert zu haben. Viele Verbraucher sind unsicher, welche rechtliche Handhabe sie bei Betrug in der digitalen Welt haben.

„Das Internet ist in Deutschland kein rechtsfreier Raum“, betont Christoph Meurer von der Itzehoer Rechtsschutz Union. In den Medien kursieren in diesem Zusammenhang oft die Begriffe „Internetrecht“ oder „Onlinerecht“ : „Diese stellen aber kein eigenes Rechtsgebiet dar, sondern setzen sich aus vielen verschiedenen zusammen, etwa dem Zivil- oder Strafrecht.“ Dazu, so Meurer, kämen rechtliche Regelungen, die sich mit den Besonderheiten des Internets beschäftigen – etwa die Bekämpfung von Spam-Mails oder das Widerrufsrecht bei Onlinekäufen.

Das Internet hat sich zu einem großen Marktplatz entwickelt. „Auch wenn man einen Kaufvertrag über Plattformen im Internet abschließt: Es bleibt ein echter Kaufvertrag. Das deutsche Recht kennt keine grundsätzliche Unterscheidung“, erläutert Meurer. Um sich in der virtuellen Welt möglichst wenig Gefahren auszusetzen, sei eine verantwortungsvolle Nutzung notwendig.

Wer vergeblich auf bestellte Produkte wartet, falsche Buchungen von seinem Konto bemerkt oder auf einer Plattform öffentlich bloßgestellt wird, braucht Hilfe. Eine Rechtsschutzversicherung greift bei Streitigkeiten im Internet. Häufig lässt sich eine solche Police gegen einen geringen Mehrbetrag auf die bestehende Versicherung aufstocken.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der jeweiligen Versicherungen sowie auf Vergleichsportalen.