Grills mit Holzkohle sind der Klassiker – aber auch Gas- und Elektro­varianten haben ihre Vorzüge. (Martin Schutt, dpa)

Noch vor Jahren war es einfach: Wer grillt, braucht einen Holzkohlegrill. Bis heute verwöhnen uns diese qualmenden Miniaturschlote mit dem unverwechselbaren Aroma der Holzkohle. „Und genau auf diesen rauchigen Geschmack kommt es an“, sagt Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen (VZHB).

Doch solche Grills sind mittlerweile eher den Profis vorbehalten; denn die Temperatur variiert stark und man ist gezwungen, gekonnt die Zuluft und die Rosthöhe immer wieder anzupassen, damit die Spezialitäten nicht verbrennen. Auch der Reinigungsaufwand ist nicht ohne – immerhin müssen die staubige Asche und die schmierigen Fettrückstände sauber entfernt werden. So kommen Alternativen ins Spiel: zum Beispiel Gas- und Elektrogrills.

Wer es bequemer mag, kauft sich einen Gasgrill. Die Temperatur kann man einstellen – und sie bleibt durchweg recht konstant, zumindest solange der Vorrat an Gas reicht. Je nach Flaschengröße lässt sich bis zu sieben Stunden grillen. Doch der Aufbau sollte geübt sein – und vor allem muss man hinnehmen, dass das rauchige Aroma der Holzkohle wegfällt. Wer es noch einfacher mag, greift zum Elektrogrill. Statt eine schwere Gasflasche zu schleppen, braucht man nur das Elektrokabel einstecken – und der Grillspaß beginnt. Solange eine Steckdose in der Nähe ist. Die Elektrovarianten gibt es als sogenannten Flächengrill, auf dem die Hitze nur von unten kommt, oder als Kontaktgrill, bei dem man das Grillgut wie ein Sandwich zwischen zwei Heizplatten klemmt. Aber: Solche Grills bringen den Stromzähler zum Rotieren.

Seit Kurzem setzen sich darüber hinaus Varianten des Holzkohlegrills immer mehr durch: etwa der amerikanische Smoker, bei dem das Grillgut schonend und langsam im heißen Rauch gart, oder der Holzkohlegrill mit aktiver Belüftung. Mit einem Ventilator facht er die Kohle, die in einer Röhre in der Mitte des Grills gestapelt ist, kräftig an. Das hat dem Vorteil: Er holt aus der Kohlemenge das Letzte heraus, und die Temperatur kann per Lüfterdrehzahl reguliert werden. Dieser Grill vereint also das Holzkohlearoma mit dem Vorteil des Gas- und Elektrogrills. Zudem tropft kein Fett in die Glut. Das heißt, auf diese Weise entstehen weniger gesundheitsschädliche Dämpfe.

Oelmann empfiehlt allen, die es genau wissen möchten, sich bei der Stiftung Warentest zu erkundigen. Aber auch die VZHB hilft gern, den passenden Grill zu finden. In der Beratungsgebühr ist dann bereits passendes Informationsmaterial der Stiftung Warentest dabei. „Für viele ist der Grill ein Statussymbol. Eine Gasgrillstation für 400 Euro oder mehr sollte sich aber einfach aufbauen lassen und keine Schreikrämpfe auslösen“, sagt Oelmann.

Einweggrills sind das andere Extrem: Für wenige Euro bekommt man eine Aluschale gefüllt mit Kohle und Anzünder sowie ein dünnes Rost. Doch diese sind häufig unliebsame Hinterlassenschaften von so manchem Grillfest im öffentlichen Raum. Die 41-Jährige empfiehlt aus Gründen des Umweltschutzes, davon Abstand zu nehmen.