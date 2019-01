Auch zwischen Mietern und Vermietern gibt es gelegentlich Zwist. Ganz gleich, um welche Art von Wohnraum es sich handelt – nicht selten wird ein Rechtsbeistand hinzugezogen, um zwischen den Parteien zu vermitteln. Mitunter ist sogar ein Gerichtsbeschluss vonnöten, damit die Streitigkeiten ein Ende haben.

Ein Beispiel für derartige Auseinandersetzungen sind Überwachungskameras, die längst nicht nur an öffentlichen Plätzen, sondern auch an vielen Privathäusern vorhanden sind. Erst kürzlich entschied das Amtsgericht München

(Az. 213 C 15498/18) darüber, ob ein Nachbar durch eine solche Kamera beeinträchtigt ist oder nicht.

Ein Hausbesitzer brachte nach Beschädigungen an seinem Grundstück zwei Kameras an, von denen sich die Nachbarn beobachtet fühlten. Bei einer polizeilichen Durchsuchung wurde festgestellt, dass die Geräte ausschließlich auf das Grundstück des Beklagten gerichtet waren und keineswegs das Nachbargrundstück filmten. Angesichts der Motivation des Hausherrn, sich mithilfe der Kameras gegen erneuten Vandalismus schützen zu wollen, sah das Gericht keinen „Überwachungsdruck“ auf den Kläger im Sinn eines unzulässigen Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht.

Wer ein Apartment kauft, wird Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). In dieser sind ebenfalls Unstimmigkeiten möglich, die einer Schlichtung vor Gericht bedürfen. So hat sich der Bundesgerichtshof (BHF) im vergangenen Jahr mit Streithähnen aus einem Mehrparteienhaus befasst, in dem zwei Dachterrassen per Teilungserklärung ausschließlich einem der Wohnungsbesitzer zum Gebrauch zugewiesen waren. Eines Tages traten Schäden an den konstruktiven Teilen der Terrasse auf, woraufhin die WEG beschloss, eine Fachfirma mit der Reparatur zu beauftragen und die Kosten dem Sondereigentümer in Rechnung zu stellen. Der Betroffene meinte nach Angaben der LBS Bundesgeschäftsstelle, seine Terrasse bilde gleichzeitig das Dach der darunterliegenden Wohnung, weswegen alle Bewohner des Hauses zahlen müssten. Der BGH gab der Gemeinschaft recht und sah allein den Sondereigentümer in der Pflicht, da die Teilungserklärung eindeutig formuliert sei und nur er das Zutrittsrecht zur Terrasse habe (Az. V ZR 163/17).

Auch plötzlicher Schneefall kann zu heftigen Auseinandersetzungen unter Wohnungsbesitzern führen –

und zwar darüber, wer den Schnee entfernen muss. Nicht jeder ist bereit, selbst zu streuen und zu schaufeln. Der Bundesgerichtshof gab diesen Eigentümern Recht (Az. V ZR 161/11). Nach Auffassung von Justizia ist es nicht möglich, dass ein Mehrheitsbeschluss die Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft zum Winterdienst im turnusmäßigen Wechsel verpflichtet. Schließlich sei nicht das einzelne Mitglied zuständig, sondern der gesamte Eigentümerverbund. Sind also nicht alle Bewohner zu freiwilliger Mitarbeit bereit, müsse die Verkehrssicherungspflicht durch Vergabe an einen Dritten gewährleistet werden, lautete das Gerichtsurteil.

Mieter und Vermieter benötigen ebenfalls des Öfteren die Unterstützung von Rechtsanwälten und sehen sich vor Gericht wieder – etwa, wenn ein Auszug ansteht und im Zuge dessen Schäden an der Wohnung festgestellt werden. So landete ein Fall vor dem BGH, in dem der langjährige Mieter Schimmelbefall in mehreren Räumen, mangelhaft gepflegte Badarmaturen sowie einen Lackschaden an einem Heizkörper zurückließ. Die Schadensersatzforderung seines ehemaligen Vermieters wies er mit der Begründung zurück, ihm hätte zunächst eine Frist gesetzt werden müssen, um die Mängel zu beseitigen. Das Gericht aber entschied, in einem Fall wie diesem sei das sofortige Geltendmachen von Schadenersatz ohne jegliche Fristsetzung möglich. Zudem seien die Schäden an der Sachsubstanz durch eine Verletzung der Obhuts- und Sorgfaltspflichten des Mieters entstanden (Az.VIII ZR 157/17).

In einem anderen Fall stellte ein Mieter sein Auto ohne vorherige Absprache für eine längere Zeit in einer Nische neben der Feuerwehreinfahrt ab. Als der Vermieter ihm dies schließlich untersagte, berief er sich auf sein Gewohnheitsrecht. Das Amtsgericht Frankfurt entschied zugunsten des Vermieters, dass eine langwährende Duldung noch keine unwiderrufliche Gestattung ist (Az. 33 C 767/17).

Streitpotenzial lauert oft auch

in der Nebenkostenabrechnung. Wenn der Vermieter diese später als erwartet schickt, ärgert sich manch einer oder fragt sich, ob das eigentlich rechtens ist. Ein Mieter klagte zum Beispiel, als sein Vermieter die im Mietvertrag vereinbarte Frist zur Erstellung der Abrechnung bis zum 30. Juni um mehrere Monate überschritt. Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass die im Oktober erstellte Abrechnung durchaus in Ordnung sei, da sie noch innerhalb der gesetzlichen Abrechnungsfrist läge. Nach Auffassung des Gerichts könne eine gesonderte Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter über eine kürzere Frist keine Ausschlusswirkung haben – die Heizkostenabrechnung sei also gültig (Az. VIII ZR 152/15).