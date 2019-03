Genervt von Müdigkeit? Dann sollte man es mal mit Bewegung probieren. (Monika Skolimowska, dpa)

Frühjahrsmüdigkeit ist eine Frage der Temperatur, denn der Körper habe sich den Winter über an die Kälte gewöhnt, sagt Zulley: „Wenn die Temperatur nun für einige Tage ansteigt, reagiert der Körper mit einer Erweiterung der Blutgefäße. Und damit sackt der Blutdruck vorübergehend ab.“ Die Folge: Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Daneben gibt es vermutlich weitere Gründe für die Frühjahrsmüdigkeit, erläutert Zulley. Die meisten Menschen schlafen zum Beispiel weniger, wenn die Tage wieder länger werden. „Gleichzeitig steckt uns das Müdemacher-Hormon Melatonin aus dem Winter aber noch in den Knochen.“ Besonders betroffen von Frühjahrsmüdigkeit sind wetterfühlige Menschen und solche mit niedrigem Blutdruck Frauen eher als Männer und Ältere eher als Jüngere. Vor allem diese Menschen sollten das große Gähnen bekämpfen, am besten mit Bewegung.