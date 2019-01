Doch die Lemon Lounge ist das unvergleichliche Original – und „Mixologe“ Mario Ippen ein wahrer Meister und Lehrmeister seines Fachs. Vor 18 Jahren eröffnete der Bremer die erste Lounge-Bar der Stadt – und ist seither mit Leidenschaft damit beschäftigt, „Barkultur at its best“ immer besser zu machen.

Das gelingt dem Team der Lemon Lounge Tag für Tag am Herzstück der Bar, dem Tresen. Dieser wurde im vergangenen Jahr unter Mitwirkung des hochdekorierten Kölner Barkeepers und Fachberaters Stefan Hinz zu einem modernen „State of the Art“-Arbeitsplatz umgebaut. „Die modernen Barmodule mit den beiden professionellen Cocktailstationen ermöglichen seither schnelleres und effektiveres Arbeiten“, sagt Ippen. In seiner Philosophie ist der Bremer Barmann gern altmodisch. Das Wesentliche einer guten Bar sind für ihn die Klassiker der mehr als 200-jährigen Barkultur. Deren perfekte Zubereitung ist nicht nur eine Kunst. „Was erfahrene Barkeeper intuitiv praktizieren, ist in den vergangenen Jahren in den Fokus der Wissenschaft gerückt“, erläutert der Experte. „In Studien wurden die chemischen Eigenschaften und das Zusammenspiel der Ingredienzen ebenso erforscht wie der Einfluss von Techniken wie Rüttelmethoden und der Temperatur des Schmelzwassers auf die gustatorische Wahrnehmung“. Sein Know-how teilt er mit Begeisterung. In rund 100 Cocktail- und Mixkursen, Whisky- und Gin-Abenden pro Jahr haben die Teilnehmer die Möglichkeiten, ihren Wissensdurst zu stillen. Meist sind die Seminare bereits Monate im Voraus belegt, so auch die aktuelle Auflage der Mixkurse powered by Gin Mare, die bis Ende Mai ausgebucht ist. Wer die kommenden Termine nicht verpassen möchte, sollte daher schnell einen Blick auf die Internetseite der Lemon Lounge werfen und sich einen Platz sichern.

Kursteilnehmer sind Genussmenschen aller Generationen, die sich nicht nur Rezepturen und Profi­techniken abschauen können, sondern aus den köstlichen Kursen auch jede Menge kulturelles und gesellschaftliches Hintergrundwissen mitnehmen. Ippen erläutert etwa die Entstehung berühmter Cocktails wie Manhattan, Bellini oder den Bestseller der Lemon Lounge namens Pusser‘s Painkiller, würzt seine Lehrstunden mit Geschichten und Anekdoten über legendäre

Barkeeper und passionierte „Bar-

Hocker“ wie Ernest Hemingway und Dorothy Parker. Sein Wissen hat sich der Bremer Barbesitzer während seiner mehr als 20-jährigen Berufslaufbahn angeeignet, im Studium einer umfangreichen Fachbibliothek mit Werken aus 150 Jahren sowie bei persönlichen Besuchen in den wichtigsten Bars der Welt.

Das Instrumentarium der Barkeeper sind Hunderte edler Spirituosen – exzellente Whiskys, Rum und Gin, darunter echte Raritäten wie die sogenannten Barrel Aged Cocktails, die bis zu 100 Tage in kleinen Eichenfässern reifen. In der Lemon Lounge sind Ginger Beer und Tonic Water ferner keine vorgefertigten Industrieprodukte. Sie stammen aus hauseigener Produktion, werden aus rein natürlichen, besten Zutaten und ohne künstliche Zusatzstoffe komponiert, und fließen frisch vom Fass in Shaker und Gläser.

Doch die Getränke sind fast zweitrangig – es sind die Gäste, die wirklich wichtig sind: Dieser Leitspruch der New Yorker Barlegende Gary „Gaz“ Regan gilt auch als Motto in der Lemon Lounge. In einem solch freundlichen, stilvoll-behaglichen Ambiente gesellige klingen Abende besonders genussvoll aus.

Die Lemon Lounge hat dienstags bis sonnabends ab 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 0421 / 514 88 55

sowie unter www.lemonlounge.de.