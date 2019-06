Die knallrote Beere mit dem lateinischen Namen Fragaria ananassa ist nach dem Apfel das beliebteste Obst. (BORIS ROESSLER)

Dieses deutet darauf hin, dass die Frucht in früheren Jahrzehnten eine besondere Rolle in der Gegend spielte. Schließlich reiften am Rande der Hansestadt die leckeren Erdbeeren besonders gut und die Stadtbewohner verlangten bereits in den 1920er-Jahren nach der roten Beere. Auch die Habenhauser Erdbeerbrücke hat im Volksmund ihren Namen behalten, selbst wenn sie auf den Namen Karl-Carstens- Brücke getauft wurde.

Heute ist die süße Frucht nach wie vor beliebt, aber es sind zusätzliche Angebote gewünscht. Der Ort ist allerdings gleich. Was es fast 100 Jahre später alles gibt, kann auf dem Erdbeerfest am Sonntag ausgiebig studiert werden.

Weitere Infos im Internet unter www.einkaufspark-habenhausen.de.